"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Gazze’de bebek ölümleri tahminlerin çok üstünde

24 Mayıs 2025, Cumartesi 03:19
“BM yetkililerinin ‘48 saat içinde ulaşamazsak 14 bin bebek ölecek’ açıklaması gerçek, hatta daha fazla olabilir.”

Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'in, "48 saat içinde ulaşamazsak 14 bin bebek ölecek" açıklamasının gerçekçi olduğunu ancak bu sayının daha fazla olabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 78. toplantısına katılmak üzere Cenevre'de bulunan Ramadan ve Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimî Temsilcisi İbrahim Khraishi, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bebek ölümleri rekor seviyede

Ramadan, AA muhabirinin, "BM yetkilileri iki gün önce eğer yardımlar ulaşmazsa Gazze'de 14 bin bebek ölebilir diye açıklama yapmıştı. Bu sayıyı doğruluyor musunuz?" sorusunu "Son birkaç günde (açlık nedeniyle) 29 masum çocuk ve yaşlıyı kaybettik. 14 bin bebeğin ölebileceğiyle ilgili sayı gerçekçi ancak bu daha fazla olabilir." diye cevapladı. BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Fletcher, 20 Mayıs'ta Londra'da yaptığı açıklamada, "Eğer önümüzdeki 48 saat içinde ulaşamazsak 14 bin bebek ölecek." demişti. Gazze-aa

***

Katledilen çocukların isimleri açıklandı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen 16 binden fazla bebek ve çocuğun isimlerini yayımladı. Listede, İsrail saldırılarında katledilen çocukların isimlerinin yanı sıra kimlik numaraları, doğum tarihleri ve yaşları gibi bilgilere yer verildi. Açıklamada, "Bu sayılar sadece istatistik değil, bunlar, tüm bir nesle karşı devam eden bir suçun, dünyanın gözleri önünde utanç verici bir sessizlik içinde yok edilmesinin lanetli bir kanıtıdır." ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 53 bin 762 kişi öldürüldü, 122 bin 197 kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor. Gazze-aa

AA

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de bebek ölümleri tahminlerin çok üstünde

    Bayraktar: Böyle afet görmedim

    1 liraya satılamayan patates, markette 35 lira

    Yargı, yürütmenin aparatı oldu - Suçtan faile değil, failden suça gidiliyor

    TSK’dan ihraç tasarısı geri çekildi

    Erdoğan’a “demokrasinin önünü aç” çağrısı

    Trump, Filistin destekçisi Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü de durdurdu

    Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden bir çalışanının daha işine son verdi

    Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama oldu: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

    Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak

    Dünya acil harekete geçsin

    “Gazze’de yaşananlar kabul edilemez”

    Endonezya'da deprem

    İBB’ye 4. dalga operasyon - 3. Dalga operasyondan 13 kişi tutuklandı

    Putin: Ukrayna sınırında tampon bölge kuracağız

    Günlük 500 tır yardıma ihtiyacı olan Gazze'ye 3 günde sadece 87 tır yardım girebildi!

    ABD-California'daki uçak kazasında 2 kişi öldü

    Gazze'de enkaz altında kalanlara ekipman eksikliği sebebiyle ulaşılamıyor!

    İBB soruşturmasında 44 şüpheli daha yakalandı - KİPTAŞ ve İSTAÇ başkanları da gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Allah Nurunu tamamlayacak”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İşte adaletsizliğin delili
    Mehmet ÇETİN

    Elmas kılıç
    Ahmet BATTAL

    Üniversite özerkliği ve siyaset
    Cevher İLHAN

    Tarım tasfiye ediliyor
    Feyzullah ERGÜN

    Bitkilerin dili İbni Baytar -2
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Trump’ın Körfez çıkarması
    Genel

    Yargı, yürütmenin aparatı oldu - Suçtan faile değil, failden suça gidiliyor
    Ali BEYKOZ

    Karizma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.