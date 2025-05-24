Gazze’de bebek ölümleri tahminlerin çok üstünde

“BM yetkililerinin ‘48 saat içinde ulaşamazsak 14 bin bebek ölecek’ açıklaması gerçek, hatta daha fazla olabilir.”

Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'in, "48 saat içinde ulaşamazsak 14 bin bebek ölecek" açıklamasının gerçekçi olduğunu ancak bu sayının daha fazla olabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 78. toplantısına katılmak üzere Cenevre'de bulunan Ramadan ve Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimî Temsilcisi İbrahim Khraishi, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bebek ölümleri rekor seviyede

Ramadan, AA muhabirinin, "BM yetkilileri iki gün önce eğer yardımlar ulaşmazsa Gazze'de 14 bin bebek ölebilir diye açıklama yapmıştı. Bu sayıyı doğruluyor musunuz?" sorusunu "Son birkaç günde (açlık nedeniyle) 29 masum çocuk ve yaşlıyı kaybettik. 14 bin bebeğin ölebileceğiyle ilgili sayı gerçekçi ancak bu daha fazla olabilir." diye cevapladı. BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Fletcher, 20 Mayıs'ta Londra'da yaptığı açıklamada, "Eğer önümüzdeki 48 saat içinde ulaşamazsak 14 bin bebek ölecek." demişti. Gazze-aa

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Katledilen çocukların isimleri açıklandı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen 16 binden fazla bebek ve çocuğun isimlerini yayımladı. Listede, İsrail saldırılarında katledilen çocukların isimlerinin yanı sıra kimlik numaraları, doğum tarihleri ve yaşları gibi bilgilere yer verildi. Açıklamada, "Bu sayılar sadece istatistik değil, bunlar, tüm bir nesle karşı devam eden bir suçun, dünyanın gözleri önünde utanç verici bir sessizlik içinde yok edilmesinin lanetli bir kanıtıdır." ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 53 bin 762 kişi öldürüldü, 122 bin 197 kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor. Gazze-aa