"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Millet iyice ezildi

12 Aralık 2025, Cuma 15:04
Türkiye, servet eşitsizliğinde dünyanın en kötü ülkeleri arasında yer aldı.Dünya Eşitsizlik Veritabanı’nın verilerine göre Türkiye’deki en zengin yüzde 10’luk kesimin serveti, en yoksulların 253 katını aştı.

Dünya Eşitsizlik Veritabanı’nın Türkiye ve dünyadaki gelir ile servet eşitsizliğinde 2024 yılına ait bulguları, bir raporla paylaşıldı. Rapora göre Türkiye’nin en yoksul yüzde 50’lik grubu, ülkedeki gelirin yüzde 15.2’sini, servetin ise yalnızca yüzde 2.7’sini elinde tutuyor. En yoksul yüzde 50’lik kesimin ortalama serveti satın alma gücü paritesi bakımından 2 bin 852 Euro oldu. 2024’e ait ortalama kurla yapılan hesaba göre ülkenin yarısının serveti 101 bin 131 lira gibi çok düşük bir değere karşılık geliyor.

Sözcü’nün haberine göre yüzde 40’lık orta grubun serveti 76 bin 310 Euro (yaklaşık 2.8 milyon TL) ile ülke ortalaması olan 105 bin 619 Euro’nun (3.7 milyon TL) bir hayli altında bulunuyor. En zengin yüzde 10’luk grubun ortalama serveti ise ülke ortalamasını yaklaşık 7’ye katlayarak 722 bin 437 Euro (25.6 milyon TL) olarak tespit edildi. Yüzde 10’luk grup, ülkedeki servetin yüzde 68.4’üne sahip. En zengin yüzde 1’lik kesimin ise ortalama serveti 2024’te 3 milyon 707 bin Euro’ya (131.4 milyon TL) ulaştı.

İki farklı Türkiye var

Bölüşüm şokunun derinleşmesiyle en zenginlerin ve en yoksulların yaşadığı Türkiye, giderek birbirinden kopuyor. Bir yandan Türkiye 2024’te dolar milyoneri sayısının en hızlı arttığı ülke olarak dünyada ilk sırada yer alıyor. Diğer yandan Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısı son 2 yılda 3.9 milyon kişi artarak 12 milyonu aştı. 6.5 milyondan fazla gencin ne eğitimde ne istihdamda olduğu tahmin ediliyor. 12 milyondan fazla asgarî ücretli ve 16 milyon emekli ise maaşlarıyla geçinemiyor. Kâr etmekte zorlanan bazı ihracatçı şirketler ise Türkiye’den ayrılıp Mısır’a taşınarak rekabetçi kalmaya çalışıyor.

Varlıklı kesİm kazandı

Servet tarafında olduğu gibi gelir verileri de Türkiye’de yüzde 90’luk kesimin, yüzde 10’luk en varlıklı kesimin zenginliği için çalıştığını ortaya koydu. En yoksul yüzde 50’lik grubun satın alma gücü bazında aylık ortalama geliri 3 bin 482 Euro oldu. Bu değer ülkenin yarısının satın alma gücünün, 2024’ün ortalama Euro kuruyla aylık 10 bin 289 TL gibi çok düşük bir sayıya karşılık geldiğini gösteriyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji yurdun kuzeydoğu kesimlerini uyardı

    İstanbul’da Küresel Helâl Zirvesi

    İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor

    Enver Aysever tutuklandı

    Gazze’de içme suyu yok, sel riski büyük

    Millet iyice ezildi

    9 bürokrata yurt dışı yasağı

    FİFA’ya ihlâl suçlaması

    "Maskeleri resmen düştü. Karayip korsanları gibi gemiyi çaldılar"

    "İran'ı etkisiz hale getirmeseydik Gazze'de barış mümkün olmazdı"

    Amasız, fakatsız hukukun üstünlüğü - Türkiye ve dünyanın insan hakları karnesi zayıf

    İstanbul'daki en pahalı mezar yeri 334 bin lira oldu

    ABD, Maduro'nun aile üyelerini de yaptırım listesine ekledi

    Fenerbahçe'den Norveç'te farklı galibiyet

    Özel: Demokrasi olmazsa huzur da refah da olmaz

    İnsan onurunu korumayan devlet ne huzur sağlayabilir ne de refah

    Babacan: Hukuku hâkim kılmalıyız

    Nefret ve öfke dili insan haklarına engel - Davutoğlu, KHK’lı ailelerle bir araya geldi

    Sivas'ta madende göçük altında kalan Sabri Yıldırım, 25 gündür bulunamadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nefret ve öfke dili insan haklarına engel - Davutoğlu, KHK’lı ailelerle bir araya geldi
    Genel

    Fenerbahçe'den Norveç'te farklı galibiyet
    Genel

    Amasız, fakatsız hukukun üstünlüğü - Türkiye ve dünyanın insan hakları karnesi zayıf
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Aile, toplumun huzur ve istikamet kaynağıdır
    Genel

    İstanbul'daki en pahalı mezar yeri 334 bin lira oldu
    Genel

    İnsan onurunu korumayan devlet ne huzur sağlayabilir ne de refah
    Genel

    9 bürokrata yurt dışı yasağı
    Genel

    ABD, Maduro'nun aile üyelerini de yaptırım listesine ekledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.