ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2025 CUMA

Aile, toplumun huzur ve istikamet kaynağıdır

12 Aralık 2025, Cuma
Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “Ailede Saygı ve Şefkat Kültürü” temalı panelde, ailenin toplum için huzur ve istikamet kaynağı olduğu vurgulanırken; Risale-i Nur’un aileyi ihya eden şefkat, iman ve dayanışma prensipleri ele alındı.

Afyonkarahisar - Yeni Asya

Aile Yılı’nın son haftasında düzenlenen “Ailede Saygı ve Şefkat Kültürü” temalı panel, güçlü katılım ve nitelikli konuşmalarla tamamlandı. Uzun süredir hazırlıkları süren etkinlik, şehrin çeşitli noktalarındaki billboardlar, el ilânları, davetiyeler ve basın duyuruları ile geniş çevrelere ulaştırıldı.

Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda, Yeni Asya flamaları ve kitap tanıtım köşesi hazırlanarak misafirler ağırlandı. Gençler yaka kartlarıyla misafirleri karşılarken çay ve lokum ikramları da yapıldı. Panele Afyonkarahisar il ve ilçeleri olmak üzere, civar il ve ilçelerden de yoğun bir iştirak oldu.

Program, sunucu Ubeyd Önbaş’ın takdimiyle başladı. Panelistler Doç. Dr. Nurcan Deniz, Eğitimci-Yazar Abdulbaki Çimiç ve Moderatör Dr. Mevlüt Yılmaz yerlerini aldı. 

“Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır”

Panelin açış konuşmasını yapan Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yeni Asya ‘Gayemiz, vatan sathını bir mektep yapmaktır’ idealiyle bir yola çıkmış bir iman ve kültür hareketidir. Bediüzzaman’ın Kur’ân’ın asrımıza hitap eden tefsirleri olan Risale-i Nur’dan ilham alarak toplumun her kesimine yayınlarımız kitap, gazete ve dergileriyle irşad, ihya, istikamet işaretleriyle imanlı nesillerin yetişmesine vesile olmuştur.

Bediüzzaman, âhirzaman tehlikelerine karşı Kur’ân’ın ulvî hakikatleriyle dinsizlik cereyanlarına karşı Risale-i Nur ile insanların irşad edilmesini sağlamış ve günümüzün problemlerine çareler sunmuştur. Biz Yeni Asya olarak bu gönül hizmetini her yerde anlatmaya, duyurmaya çalışıyoruz. Hizmetlerimizden bir tanesi de bu Aile Panelidir. Bu tür kültür hizmetlerimize devam edeceğiz.”

“Bâtıl formüller değil, iman hakikatleri”

Moderatör Dr. Mevlüt Yılmaz, paneli başlatırken Türkiye’de ve dünyada aileyle ilgili istatistikleri aktardı. Aile huzuru ve mutluluğu üzerine yapılan ilmî araştırmalardan örnekler sundu. Günümüzün manevî buhranlarında çözümün “Batının kokmuş, tefessüh etmiş bâtıl formülleriyle değil, İslâm’ın tar-ü taze iman esaslarıyla mümkün olabileceğini” belirterek sözü Doç. Dr. Nurcan Deniz’e verdi.

Ailede şefkat ve hürmet vurgusu

Konuşmasına besmeleyle başlayan Doç. Dr. Nurcan Deniz, Hz. Peygamber’in (asm) sabah ve akşam okunmasını tavsiye ettiği şu hadis-i şerifi okudu: “Dinim, canım, evlâdım, ailem ve malım için bismillah.” Aile konusunun önemine dikkat çeken Deniz, kendisinin “bir kul, bir evlât, bir eş, bir kardeş, bir abla, bir anne” sıfatlarıyla kürsüde bulunduğunu belirtti. Hz. Peygamber’in şu hadis-i şerifini hatırlattı: “Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize hürmet göstermeyen bizden değildir.” Deniz, “Bizden değildir” ifadesi üzerinde dikkatle durulması gerektiğini belirterek günlük hayattan örneklerle konuyu açtı. Risale-i Nur’dan yaptığı şu alıntıyı da izah etti: “İnsanlarda, zaaf ve acz itibarıyla, daima bir nevi çocukluk var; her vakit de şefkate muhtaçtır.” Konuşmasını Veysel Karanî Hazretlerinin duası ile tamamlayan Deniz, Filistin, Arakan, Sudan, Doğu Türkistan ve dünyanın dört bir yanında zulüm görenlerin kurtuluşu için dua etti.

Aile, Müslümanın en güçlü sığınağıdır

Eğitimci-Yazar Abdulbaki Çimiç de, sözlerine selâmlarla başladı ve Risale-i Nur hakikatlerinin bu zaman için taşıdığı ehemmiyeti vurguladı.

İnsanın yaratılışıyla ilgili olarak şunları aktardı: “Cenab-ı Hak, kâinatı Hz. Peygamberimizin nurundan yarattı. İnsan, eşref-i mahlûktur. Allah’ın kudret mu’cizesidir. Kâinatın çekirdeği insan, insanın çekirdeği kalptir. Kâinatta ne varsa insanda bulunur.” Çimiç, imanın insanı “ahsen-i takvim” mertebesine yükselttiğini, imansızlığın ise “Esfel-i Safilîn” derecesine düşürebileceğini ifade etti. Aile yapısında muhabbet, sevgi ve şefkatin İslâm ahlâkı ve iman şuuru ile mümkün olacağını belirtti. Ailede birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın iman esaslarının toplumda yerleşmesiyle sağlanabileceğini dile getirdi. Ayet ve hadislerle ailenin önemi üzerinde duran Çimiç, Bediüzzaman Hazretlerinden yaptığı şu alıntıyı da aktardı: “İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır.” Âhirzamanda aileyi ifsat eden tehlikelere dikkat çeken Çimiç, Kur’ân hakikatleri eldeyken ümitsizliğe yer olmadığını belirtti.

Panelin sonunda kitap imzalandı

Abdulbaki Çimiç, panelin ardından okuyucularla sohbet ederek “Bediüzzaman’dan Zübeyir Gündüzalp’e Risale-i Nur Dersleri” adlı kitabını imzaladı. 

Katılımcılar, panelin hem ilmî, hem de manevî yönüyle zengin bir atmosfer sunduğunu belirttiler.

