Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker daha serbest bırakıldı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker, İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildi.

Hamas ve İsrail arasındaki karşılıklı esir takasının ikinci turuna ilişkin hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. İsrailli esirlerin teslim edileceği Gazze'deki Filistin Meydanı'nda sabah saatlerinde binlerce Filistinli toplandı.

Kassam Tugayları ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri esir takasına ilişkin evrakları meydanda kurulan sahnede imzaladı.

Üzerlerinde askeri üniforma ve boyunlarına asılı yaka kartlarıyla sahneye çıkan 4 İsrailli kadın esir asker, burada bekleyenleri selamladı. İsrailli kadın esir askerlerin sahnede gülümsemesi dikkati çekti.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait İsrailli esirleri taşıyan konvoy, meydandan ayrılarak askerlerin İsrail'e teslim edileceği noktaya doğru hareket etti.

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda, Gazze'den serbest bırakılan 4 İsrailli kadın esir asker karşılığında İsrail hapishanelerinden 200 Filsitinli esirin akşam saatlerinde serbest bırakılması bekleniyor.

İsraillilerin Tel Aviv'de bekleyişi

Gazze'de 4 İsrailli kadın esirin serbest bırakılmasını takip etmek için İsrailli esir yakınları ve onları destekleyen binlerce İsrailli, Tel Aviv’de Rehineler Meydanı olarak bilinen alanda toplandı.

İsrail’de yasaklı olan Al Jazeera’nin esir değişimine ilişkin görüntüleri, yerel kanallar aracılığıyla dev ekranlardan heyecanla bekleyen kalabalık tarafından izlendi.

Gazze kent meydanına kurulan platformda Kızılhaç ekipleriyle Hamas mensupları arasında imzaların atılması ve esirlerin Kıızlhaç araçlarına bindirilmesinin ardından meydanda toplanan kalabalık sevinç gösterisinde bulundu.

Hamas: Bugün 121'i müebbet hapis mahkumu 200 Filistinli serbest bırakılacak

Öte yandan Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail'in bugün serbest bırakmayı planladığı 200 Filistinlinin isim listesini yayınlayarak, bunların 121'inin müebbet, 79'unun ise uzun süreli hapis mahkumu olduğunu bildirdi.

Esirler Medya Ofisinden paylaşılan isim listesine göre, bugün serbest bırakılması planlanan müebbet hapis mahkumu 70 kişi Filistin'den sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilecek Filistinlilerin hangi ülkeye gönderilecekleri belirtilmedi.

Listeye göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 137'si Hamas'a, 26'sı Fetih Hareketi'ne, 29'u İslami Cihad Hareketi'ne, 3'ü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne, 1'i Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'ne mensup, 4'ü ise herhangi bir gruba mensup değil.

Kassam Tugayları: İsrailli esirlere İslam’a uygun olarak iyi muamele göstermeye özen gösterdik

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, İslam'a uygun olarak esirlere iyi muamelede bulunduğu ancak İsrail ordusunun onları öldürmeye çalıştığı belirtildi.

Kassam Tugayları Askeri Konseyi Üyesi İzzeddin el-Haddad'ın, Al Jazeera televizyonunun "Gizli Olan Daha Büyüktür" programının, "Tufan" başlığıyla yayımlanan bir bölümünde, konuşmasına yer verildi.

Söz konusu bölümde, Filistinli grupların 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" saldırısı kapsamlı şekilde ele alındı.

Esirleri, İsrail'in gelişmiş teknolojiye sahip askeri yapısını aşarak, önceden hazırlanmış rotalarla Gazze'ye getirdiklerini aktaran Haddad, "Bizim talimatımız esirlere İslam'ın öğretilerine uygun şekilde iyi davranılmasıydı. Düşman esirlerin hayatlarına önem vererek onlara iyi davranmayı önemsedik." ifadelerini kullandı.

Haddad, İsrail'in ise "onları ilk günden itibaren öldürmeye karar verdiğini ve bugüne kadar da öldürmeye devam ettiğini" dile getirdi.

Aksa Tufanı gerekçeleri

Aksa Tufanı saldırılarının gerekçelerinden bahseden Haddad, İsrail'in dönemin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla Filistinli esirlere yaptığı ırkçı ve vahşi muamele ve işlediği suçlara değindi.

Gerekçeler arasında "İsrail'in Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, ihlalleri ve tacizlerinin de bulunduğuna" işaret eden Haddad, üçüncü gerekçenin ise İsrail'in 18 yıldan uzun süredir devam eden sistematik Gazze Şeridi ablukası olduğunu ifade etti.

Aksa Tufanı'nın "İsrail'in sistematik planlarına karşı vurucu ve sarsıcı" bir saldırı olduğunu savunan Haddad, Filistinliler ve kutsal değerler için benzeri görülmemiş bir mücadele verdiklerini söyledi.

Haddad ayrıca, İsrail'in 8 Ekim 2023'te biten Yahudi bayramları sonrası Gazze Şeridi'ne yıkıcı bir saldırıya başlayacağına dair bilgilere ulaştıklarını, bu sebeple "Aksa Tufanı"nı başlattıklarını kaydetti.

Aksa Tufanı'nın planlanması

Haddad, "Aksa Tufanı" saldırısının planlanmasıyla ilgili kararın stratejik bir aldatma ve düşmanı yanıltma planını benimsemek şeklinde olduğunu anlattı.

Kassam Tugaylarının, Aksa Tufanı'nın alanını belirlediğini ve amacın, İsrail ordusunun Gazze Tümeni'ne saldırmak, mevzilerini ve üslerini, ayrıca güvenlik koruma gruplarını yok etmek ve mümkün olan en fazla sayıda düşman askerini ele geçirmenin olduğunu dile giteren Haddad, bunun yanı sıra Filistinli esirlere de özgürlük getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Son günden önce tüm hazırlıkların tamamlandığını ve 7 Ekim sabah 06.30'da harekete geçildiğini aktaran Haddad, "Saldırımız, mücahidlerimizin eğitim aldığı tatbikatı tam olarak uygulamasıyla başladı. Füzelerimiz, insansız hava aracı ve yelkenli uçak filosu ile deniz birimlerimiz, mühendislik birimlerimiz tarafından yıkılan ayırıcı duvarı geçerek giren binlerce seçkin Kassam piyadesiyle eş zamanlı olarak saldırıya geçti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Tümeni'nin birkaç saat içinde düştüğünü ve Aksa Tufanı'nın başarıya ulaştığını dile getiren Haddad, saldırı öncesi "İsrail ordusunun savunmaya geçmek için bile" bilgi sahibi olamadığını iddia etti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.