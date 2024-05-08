Gazze’deki insani durumu daha da kötüleştiriyor

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze’nin Mısır’a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

“İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı soykırım savaşının bir devamı olarak, Gazze’deki insani durumu iki kat kötüleştirme kararı aldığı” belirtilen açıklamada, İsrail’in bunu, daha çok kadın ve çocuk öldürerek, insani yardımların girişini engelleyerek, Refah ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapılarını kapatarak, hastaneleri devre dışı bırakarak ve binlerce insanın sığındığı okulları hedef alarak yaptığı kaydedildi. Refah kentinin doğusundaki durumun, “gerçek bir insani felaket” olarak tanımlandığı açıklamada, felaketin sadece Refah’ta değil Gazze Şeridi’nin tüm kentlerinde yaşandığına dikkat çekildi. AA

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