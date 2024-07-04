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4 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Gazze'deki Nasır Hastanesi de hizmet dışı kalmak üzere

04 Temmuz 2024, Perşembe 18:14
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin jeneratörlerinin yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde çalışmayı durduracağı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze-Avrupa Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının ardından Nasır Hastanesi'nin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta hizmet veren tek büyük hastane olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle Nasır Hastanesi'nin elektrik jeneratörleri birkaç saat içinde çalışmayı durduracak." ifadesi kullanıldı.

Nasır Hastanesi'nde halihazırda bazı bölümlerin hizmet dışı kaldığına dikkat çekildi.

İlgili uluslararası ve insani yardım kuruluşlarına jeneratörler için gerekli yakıtın hızlıca temin edilmesi adına acil müdahale etme çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, 9 aydır düzenlediği saldırılar ve hastanelere yönelik baskınlarıyla Gazze Şeridi'nde 34 hastane ve 64 sağlık merkezi hizmet dışı bıraktı, 161 sağlık kuruluşunu hedef aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

AA

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