Gazze'deki soykırımda şehit sayısı 50 bini geçti - Nüfusun yüzde 7'si katledildi, sakat bırakıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 41 artarak 50 bin 21'e yükseldiği bildirildi.

İsrail, Gazze'deki 12 bin katliamda 17 bin çocuğu katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 41 ölü ve 61 yaralı getirildiği kaydedildi. Hastanelere getirilen 41 cenazeden 39'unun İsrail'in düzenlediği yeni saldırılarda öldüğü, 2'sinin ise enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 21'e, yaralı sayısının da 113 bin 274'e yükseldiği belirtildi.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlattığı 18 Mart'tan beri öldürülenlerin sayısının 673'e, yaralıların sayısının da 1233'e çıktığına dikkati çekildi.

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Nüfusun yüzde 7'si katledildi, sakat bırakıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kaydedilen ölü ve yaralı sayısının toplam nüfusun yüzde 7'sini oluşturduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 2,4 milyonluk Gazze'de nüfusun yüzde 7'sinin İsrail'in saldırılarından doğrudan etkilendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de can kaybının 50 bini aştığına işaret ederek, "Gazze Şeridi'ndeki toplam nüfusun yaklaşık yüzde 7'si, ölü veya yaralı olmak üzere, soykırımın kurbanı oldu." ifadesini kullandı.

Burş, İsrail saldırılarında yaralanan 113 bini aşkın kişiden 25 binden fazlasının rehabilitasyona ve uzun vadeli tedaviye ihtiyaç duyduğunu, ampute edilen 4 bin 700 kişiden 850'sinin ise çocuk olduğunu aktardı.

Gazze'deki durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunan Burş, İsrail'in sağlık ve insani işlerin yürütülmesine uyguladığı kapsamlı ablukaya dikkati çekti.

Burş, "Gazze'deki hastaneler çok yüksek sayıdaki yaralılarla baş edemiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarını artırdığına işaret eden Burş, tıbbi ekipmanlar ve tıbbi kapasitenin kaybedildiğini belirtti.

Hamas: Refah'ta 50 binden fazla sivil İsrail bombardımanı altında mahsur kaldı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, Refah kentindeki Tel es-Sultan ve Suudi mahalleleri ile El-Bereksat bölgesine vahşi bir saldırı başlattı, 50 binden fazla sivil hava ve topçu bombardımanı altında mahsur kaldı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Han Yunus'un güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu El-Mevasi bölgesi ile sağlık ve ambulans ekiplerini kasten hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların "savaş suçu" olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle başta uluslararası insancıl hukuk olmak üzere uluslararası yasa ve sözleşmeleri açık şekilde ihlal ettiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusunun masum sivillere karşı yeni bir katliamına ilişkin uyarıda bulunulan açıklamada, kuşatılan bölgeye ambulans ve sağlık ekiplerinin giremediği, ölü ve yaralı haberlerinin geldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun kuşattığı bölgeyi aralıksız bir şekilde bombaladığı vurgulandı.

Arap ülkelerine, Birleşmiş Milletlere ve "dünyadaki tüm canlı güçlere" seslenilen açıklamada, "İsrail'in işlediği korkunç suçun ve soykırımın durdurulması için acil ve ciddi bir şekilde harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun Refah kentinde Tel es-Sultan ve Suudi mahalleleri ile Bereksat bölgesini kuşatma altına aldığı aktarılmıştı.

İsrail ordusu da "kontrolünü derinleştirmek" ve Gazze'nin güneyinde "güvenli tampon bölgesini genişletmek" için Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi'ni kuşattığını açıklamıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'den fazla Filistinli öldürüldü, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 21'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.