"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gazze... Dünyanın en aç yeri...

01 Haziran 2025, Pazar 03:21
Birleşmiş Milletler, Gazze’de halkın yüzde 100’ünün açlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, Gazze’yi “Dünyanın en aç yeri” olarak tanımladı.

Gazze'deki şehit sayısı 54381'e yükseldi - Dünya Gıda Programı: Gazze'deki insani durum kontrolden çıkıyor

 

Birleşmiş Milletler İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişini engellediğini ve bir OCHA sözcüsünün “dünyanın en aç yeri” olarak tanımladığı Gazze’ye neredeyse hiç hazır gıda girmediğini açıkladı.

Hamas, ABD’nin Gazze önerisine İsrail’den gelen yanıtın kendilerine ulaştığını duyurdu. Şarku’l-Avsat’ın Reuters’ten aktardığına göre Ofis sözcüsü Jens Laerke yaptığı açıklamada, “900 yardım kamyonundan sadece 600’ünün Gazze ile İsrail sınırına ulaşmasına izin verildi. Oradan, bürokratik ve güvenlik engelleri sebebiyle, neredeyse yardımın güvenli bir şekilde Şeride getirilmesi imkansız hale getirildi” ifadelerini kullandı. Laerke, bugün düzenlediği olağan basın toplantısında, “Getirebildiğimiz tek şey un. Bu yemeye hazır değil, pişirilmesi gerekiyor... Gazze nüfusunun yüzde 100’ü açlık tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Tüm dünyaya acil çağrı

Hamas, yayımladığı son basın açıklamasında, bölgede kıtlığın özellikle çocuklar üzerinde yıkıcı etkilere sebep olduğunu ve gelen insanî yardımların mevcut ihtiyaçlara kıyasla son derece yetersiz kaldığını vurguladı. Açıklamada, iki milyondan fazla insanın –yarısından fazlası çocuk– hayatî tehlike altında olduğu ifade edilirken, İsrail’in uyguladığı abluka ve yardım mekanizmalarının yetersizliği “insanî ihtiyaçlarla oynanan suç niteliğinde bir uygulama” olarak nitelendirildi.

Yardımlar okyanusta bir damla bile değil

“Şu anda Gazze’ye ulaşan yardımlar, ihtiyaç okyanusunda bir damla bile değil. Açlık bir silah olarak kullanılıyor.” ifadelerine yer verilen açıklamada, işgalci İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun politikaları, “savaş suçu” olarak tanımlandı. Hamas, açıklamasının sonunda dünya genelindeki sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere ve özgür seslere hitap ederek, Gazze halkıyla dayanışma içinde olunması ve saldırıların durdurulması için mevcut tüm araçlarla baskının artırılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 598
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyanet yasakçı bir tavır almamalı

    Nijerya'daki sellerde 500'den fazla kişi kayboldu

    Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu

    Kanada ulusal polisi Gazze'deki savaş suçlarını soruşturuyor

    Suriye'yi de tehdit etti

    'Rusya, Ukrayna'ya "ciddi" karşılık verecek'

    Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    Yunanistan'da 15 yılda 20 bin doktor yurt dışına göç etti

    İngiltere Başbakanı: Ülkemizi savaşa hazır hale getireceğiz

    İspanya: Gazze'deki ''barbarlık'' insanlık ve adalet için son bulmalı!

    Miller: İsrail'in savaş suçları işlediği şüphesiz bir gerçektir

    İnfaz paketi beklentileri karşılamıyor
    📷

    “Kurbanlarınız için hazırız”

    Gıda enflasyonu yıllık yüzde 30’un üzerinde

    Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlarındır

    Meal düzenlemesi ifade hürriyetine aykırı

    'Kilo garantili sistem doğru değil'

    Sıla-i rahim hayal oldu

    Erdoğan ömür boyu başkanlık istiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Rusya, Ukrayna'ya "ciddi" karşılık verecek'
    Genel

    Diyanet yasakçı bir tavır almamalı
    Genel

    Suriye'yi de tehdit etti
    Genel

    Nijerya'daki sellerde 500'den fazla kişi kayboldu
    Genel

    Kanada ulusal polisi Gazze'deki savaş suçlarını soruşturuyor
    Genel

    Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.