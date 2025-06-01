Gazze... Dünyanın en aç yeri...

Birleşmiş Milletler, Gazze’de halkın yüzde 100’ünün açlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, Gazze’yi “Dünyanın en aç yeri” olarak tanımladı.

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Birleşmiş Milletler İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişini engellediğini ve bir OCHA sözcüsünün “dünyanın en aç yeri” olarak tanımladığı Gazze’ye neredeyse hiç hazır gıda girmediğini açıkladı.

Hamas, ABD’nin Gazze önerisine İsrail’den gelen yanıtın kendilerine ulaştığını duyurdu. Şarku’l-Avsat’ın Reuters’ten aktardığına göre Ofis sözcüsü Jens Laerke yaptığı açıklamada, “900 yardım kamyonundan sadece 600’ünün Gazze ile İsrail sınırına ulaşmasına izin verildi. Oradan, bürokratik ve güvenlik engelleri sebebiyle, neredeyse yardımın güvenli bir şekilde Şeride getirilmesi imkansız hale getirildi” ifadelerini kullandı. Laerke, bugün düzenlediği olağan basın toplantısında, “Getirebildiğimiz tek şey un. Bu yemeye hazır değil, pişirilmesi gerekiyor... Gazze nüfusunun yüzde 100’ü açlık tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Tüm dünyaya acil çağrı

Hamas, yayımladığı son basın açıklamasında, bölgede kıtlığın özellikle çocuklar üzerinde yıkıcı etkilere sebep olduğunu ve gelen insanî yardımların mevcut ihtiyaçlara kıyasla son derece yetersiz kaldığını vurguladı. Açıklamada, iki milyondan fazla insanın –yarısından fazlası çocuk– hayatî tehlike altında olduğu ifade edilirken, İsrail’in uyguladığı abluka ve yardım mekanizmalarının yetersizliği “insanî ihtiyaçlarla oynanan suç niteliğinde bir uygulama” olarak nitelendirildi.

Yardımlar okyanusta bir damla bile değil

“Şu anda Gazze’ye ulaşan yardımlar, ihtiyaç okyanusunda bir damla bile değil. Açlık bir silah olarak kullanılıyor.” ifadelerine yer verilen açıklamada, işgalci İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun politikaları, “savaş suçu” olarak tanımlandı. Hamas, açıklamasının sonunda dünya genelindeki sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere ve özgür seslere hitap ederek, Gazze halkıyla dayanışma içinde olunması ve saldırıların durdurulması için mevcut tüm araçlarla baskının artırılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi