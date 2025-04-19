Gazze esir kampı gibi

BM, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana hiçbir yardım girişine izin vermediği Gazze’deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, “Gazze’de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda” açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze’deki gelişmelere ilişkin konuştu. Gazze’deki insani yardım malzemelerinin tümünün tükenmek üzere olduğunu bildiren Dujarric, özellikle çocuklar olmak üzere buradaki insanlar arasında stres düzeylerinin de çok yükseldiğini, Gazze Şeridi genelinde akıl sağlığı durumunun çökmek üzere olduğunu söyledi. Dujarric, “Gazze’de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda.” diyerek, tüm zorluklara rağmen BM ve ortaklarının insanî yardım dağıtımını sürdürmeye çalıştığını vurguladı.

İsrail uluslararası hukuka uysun

Gazze’de su altyapısının da çok ciddî zarar gördüğünü anımsatan Dujarric, bunun yüzde 90’ının ya tamamen ya da kısmen yıkıldığını ifade etti.

Dujarric, İsrail’in uluslararası hukuk uyarınca sorumlulukları bulunduğunu belirterek, buna gıda, tıbbî malzeme ve kamu hizmetleri sağlamanın dahil olduğunun altını çizdi. BM’nin elindeki kısıtlı malzemeleri “esneterek” kullanmaya çalıştığını kaydeden Dujarric, “Ancak bir şeyi sürekli esnetirseniz ne olur, bir noktada kırılır” diye konuştu. Dujarric, BM’nin insanî yardım malzemelerinin de tükenmek üzere olduğu konusunda uyardı.