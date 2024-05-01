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1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Gazze için bir ateşkes teklifi var

01 Mayıs 2024, Çarşamba
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi için ateşkes sağlanması konusunda bir teklifin olduğunu açıkladı.

Şukri, Suudi Arabistan’da düzenlenen Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu’nda Gazze’de ateşkes sağlanması konusunda açıklamalarda bulundu. Şukri, “Gazze’de ateşkes sağlanması konusunda masada bir teklif var ve her iki tarafın bunu incelemesi gerekiyor.” dedi.

Ateşkes teklifi konusunda ayrıntılı açıklamada bulunmayan Şukri, Mısır’ın Gazze’deki Refah bölgesine “askeri müdahaleyi reddettiğini” vurguladı. Şukri, Hamas’ın Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) katılması ve barış anlaşmalarını kabul etmesi konusunda gelen bir soruya cevap olarak şu ifadeleri kullandı: “Filistin devletinin kurulması konusunda net bir kararlılık olması halinde, Hamas’ın silahlı mücadeleyi bırakacağına dair liderlerinden açıklamalar var.” Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas’a sunulduğu, Hamas’ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

AA

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