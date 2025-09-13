'Gazze, insani ve tıbbi açıdan hayal edebileceğimiz en kötü durumda'

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Nasır Hastanesi'ndeki Tıbbi Faaliyetler Yöneticisi Ahmad Abu Warda, Gazze Şeridi'nde insani ve tıbbi açıdan hayal edilebilecek en kötü duruma ulaşıldığını, bölgedeki sağlık durumunun felaket olduğunu söyledi.

MSF'nin Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesindeki Tıbbi Faaliyetler Yöneticisi Warda, İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi ve işgal planını devreye soktuğu Gazze kentindeki duruma ilişkin soruları cevapladı.

Gazze Şeridi'nde genel durumun çok kötü olduğuna dikkati çeken Warda, "İnsani ve tıbbi açıdan hayal edebileceğimiz en kötü duruma ulaştık. Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumu felaket." dedi.

Warda, Gazze Şeridi'nde hala kısmi hizmet verebilen tüm hastanelerin, büyük hasta sayıları, boşluklar ve malzeme eksikliğine uyum sağlamakta zorlandığını bildirdi.

"Hastalar her yerde, koridorlarda ve yerde, hastane yatakları bile olmadan. Hastalar, hastanelere yatırılmak ve hizmet alabilmek için kendi yataklarını bile evlerinden getirmek zorundalar. İhtiyaç duydukları tıbbi hizmetleri alabilmek için evlerinden getirdikleri eşyaları yere serecekler." diyen Warda, tüm hastanelerinin kapasitelerinin çok üstünde hastayı ağırladığını ifade etti.

Warda, Gazze Şeridi'nin her yerinde tıbbi malzeme eksikliği olduğunu vurgulayarak, yaralı hastaların yanı sıra kronik hastaların da ilaçlarını almakta zorluk çektiğini anlattı.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin tüm yönleriyle mücadele etmeye çalıştığını kaydeden Warda, "Her gün bir öncekinden daha kötü. Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminde bulunan herkes şu anda zorluk çekiyor." diye konuştu.

Warda, Nasır Hastanesinin de çok kötü durumda olduğunun altını çizerek, Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane Nasır'ın, kapasitesinin 3-4 katı fazla hastayı kabul ettiğini dile getirdi.

"Acil servise gittiğinizde, içeride nefes bile alamıyorsunuz"

"Nasır Hastanesinin acil servisi durmuyor, hasta akışı durmuyor. Bu yüzden acil servise gittiğinizde, içeride nefes bile alamıyorsunuz." ifadelerini kullanan Warda, acil servise gelen kişi sayısı çok fazla olduğu için koridorlarda ve yataklar dahil her yerde hasta olduğunu söyledi.

Warda, "Nasır Hastanesinin acil servisinde her yerden kan kokusu alabilirsiniz. Nasır Hastanesi, Gazze Şeridi'ndeki ana faal hastane olmasına rağmen birçok malzemede eksiklikler yaşıyor." diye konuştu.

İsrail'in, tüm Gazze kenti için yayımladığı tahliye talebini "trajik" olarak niteleyen Warda, Gazze'deki nüfusun büyük bir bölümünün bu kentte olduğunu ve onların gidecek başka yerinin olmadığını bildiklerini belirtti.

"(Gazze kenti) Oradaki durum tarif edilemez"

Warda, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"(İsrail'in Gazze kentini tahliye talebi) Bu felaket bir durum. Gazze şehrindeki sağlık durumunun çok kötü olduğunu biliyoruz. Sınırlı tıbbi bakım tesisleri ve malzemeleri var. Şimdi tahliye emirleriyle, oradaki artan patlamalarla ve hedef almalarla, oradaki sağlık ekiplerine ve halkın kendisine daha fazla yük bindiriliyor. Halk çaresiz durumda. Şehir dışına çıkmaları çok zor ve gidecek yerleri olmadan tüm şehir için tahliye emri çıkarmaları kabul edilemez. Oradaki durum tarif edilemez. Herkes bir şeyler bulmak, hatta ihtiyaç duyduğu tıbbi bakımı almak için mücadele ediyor. Bu tahliye emirleriyle, Gazze Şehri'ndeki tüm halkın tahliye edilmesi gerektiğini söylüyorlar ama nereye? Nereye gitmeliler?"

Gazze kentindeki herkesin şu anda sudan yiyeceğe kadar temel ihtiyaçları bulmakta zorlandığını vurgulayan Warda, Gazze kentindeki durumun kelimelerle anlatılamayacak kadar zor olduğunu ifade etti.

Warda, "(Gazze kentine yönelik İsrail saldırıları) Evet, hala devam ediyor ve hastalar da nereye gideceklerini bilmiyor. Yaralılar bile nereye gideceklerini bilmiyorlar. Hastanelerin sayıları az ve kapasiteleri sınırlı. Birçok hasta ise bu zor durum nedeniyle ihtiyaç duydukları cerrahi bakımı ve cerrahi müdahaleyi almak için haftalarca hatta aylarca bekliyor." dedi.