"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

'Gazze, insani ve tıbbi açıdan hayal edebileceğimiz en kötü durumda'

13 Eylül 2025, Cumartesi 13:54
Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Nasır Hastanesi'ndeki Tıbbi Faaliyetler Yöneticisi Ahmad Abu Warda, Gazze Şeridi'nde insani ve tıbbi açıdan hayal edilebilecek en kötü duruma ulaşıldığını, bölgedeki sağlık durumunun felaket olduğunu söyledi.

MSF'nin Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesindeki Tıbbi Faaliyetler Yöneticisi Warda, İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi ve işgal planını devreye soktuğu Gazze kentindeki duruma ilişkin soruları cevapladı.

Gazze Şeridi'nde genel durumun çok kötü olduğuna dikkati çeken Warda, "İnsani ve tıbbi açıdan hayal edebileceğimiz en kötü duruma ulaştık. Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumu felaket." dedi.

 

Warda, Gazze Şeridi'nde hala kısmi hizmet verebilen tüm hastanelerin, büyük hasta sayıları, boşluklar ve malzeme eksikliğine uyum sağlamakta zorlandığını bildirdi.

"Hastalar her yerde, koridorlarda ve yerde, hastane yatakları bile olmadan. Hastalar, hastanelere yatırılmak ve hizmet alabilmek için kendi yataklarını bile evlerinden getirmek zorundalar. İhtiyaç duydukları tıbbi hizmetleri alabilmek için evlerinden getirdikleri eşyaları yere serecekler." diyen Warda, tüm hastanelerinin kapasitelerinin çok üstünde hastayı ağırladığını ifade etti.

Warda, Gazze Şeridi'nin her yerinde tıbbi malzeme eksikliği olduğunu vurgulayarak, yaralı hastaların yanı sıra kronik hastaların da ilaçlarını almakta zorluk çektiğini anlattı.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin tüm yönleriyle mücadele etmeye çalıştığını kaydeden Warda, "Her gün bir öncekinden daha kötü. Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminde bulunan herkes şu anda zorluk çekiyor." diye konuştu.

Warda, Nasır Hastanesinin de çok kötü durumda olduğunun altını çizerek, Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane Nasır'ın, kapasitesinin 3-4 katı fazla hastayı kabul ettiğini dile getirdi.

"Acil servise gittiğinizde, içeride nefes bile alamıyorsunuz"

"Nasır Hastanesinin acil servisi durmuyor, hasta akışı durmuyor. Bu yüzden acil servise gittiğinizde, içeride nefes bile alamıyorsunuz." ifadelerini kullanan Warda, acil servise gelen kişi sayısı çok fazla olduğu için koridorlarda ve yataklar dahil her yerde hasta olduğunu söyledi.

Warda, "Nasır Hastanesinin acil servisinde her yerden kan kokusu alabilirsiniz. Nasır Hastanesi, Gazze Şeridi'ndeki ana faal hastane olmasına rağmen birçok malzemede eksiklikler yaşıyor." diye konuştu.

İsrail'in, tüm Gazze kenti için yayımladığı tahliye talebini "trajik" olarak niteleyen Warda, Gazze'deki nüfusun büyük bir bölümünün bu kentte olduğunu ve onların gidecek başka yerinin olmadığını bildiklerini belirtti.

"(Gazze kenti) Oradaki durum tarif edilemez"

Warda, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"(İsrail'in Gazze kentini tahliye talebi) Bu felaket bir durum. Gazze şehrindeki sağlık durumunun çok kötü olduğunu biliyoruz. Sınırlı tıbbi bakım tesisleri ve malzemeleri var. Şimdi tahliye emirleriyle, oradaki artan patlamalarla ve hedef almalarla, oradaki sağlık ekiplerine ve halkın kendisine daha fazla yük bindiriliyor. Halk çaresiz durumda. Şehir dışına çıkmaları çok zor ve gidecek yerleri olmadan tüm şehir için tahliye emri çıkarmaları kabul edilemez. Oradaki durum tarif edilemez. Herkes bir şeyler bulmak, hatta ihtiyaç duyduğu tıbbi bakımı almak için mücadele ediyor. Bu tahliye emirleriyle, Gazze Şehri'ndeki tüm halkın tahliye edilmesi gerektiğini söylüyorlar ama nereye? Nereye gitmeliler?"

Gazze kentindeki herkesin şu anda sudan yiyeceğe kadar temel ihtiyaçları bulmakta zorlandığını vurgulayan Warda, Gazze kentindeki durumun kelimelerle anlatılamayacak kadar zor olduğunu ifade etti.

Warda, "(Gazze kentine yönelik İsrail saldırıları) Evet, hala devam ediyor ve hastalar da nereye gideceklerini bilmiyor. Yaralılar bile nereye gideceklerini bilmiyorlar. Hastanelerin sayıları az ve kapasiteleri sınırlı. Birçok hasta ise bu zor durum nedeniyle ihtiyaç duydukları cerrahi bakımı ve cerrahi müdahaleyi almak için haftalarca hatta aylarca bekliyor." dedi.

 

AA

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze, insani ve tıbbi açıdan hayal edebileceğimiz en kötü durumda'

    Sakızlardaki mikroplastiklere dikkat!

    Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: Başkan Mutlu ve 36 şüpheli gözaltına alındı

    Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye ile Almanya karşı karşıya

    Kimliğimizle barışık olmak

    Küresel Sumud Filosu'nun Gazze’ye hareketi 13 Eylül'e ertelendi

    Ümraniye'de İETT otobüsü yandı

    Rusya'nın doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem

    Basına baskı tam gaz

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Darbelerin panzehiri tam demokrasi

    Yargı kararlarının ekonomik maliyeti de hesaplanmalı

    Dışişleri Bakanı Fidan: AB’ye tam üyelik stratejik hedefimiz

    Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Artık bu kısır döngüyü kırmak zorundayız

    Yunanistan'ı eleyen Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finalde

    Özel: Demokratlar birlikte direnmeli

    Aile tahrip ediliyor

    Avrupalı 158 siyasetçiden hükümetlere çağrı: 'Küresel Sumud Filosu'nu koruyun!

    Nepal'deki protestolarda ölü sayısı 51'e yükseldi

    1 milyon kişinin tehciri DSÖ'yü dehşete düşürdü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Basına baskı tam gaz
    Genel

    Bediüzzaman'ın Talebelerinden Mahmut Çalışkan’ı rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    Ölümü sevdiren Yazar: Selim Gündüzalp
    Genel

    Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Artık bu kısır döngüyü kırmak zorundayız
    Genel

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Darbelerin panzehiri tam demokrasi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yargı kararlarının ekonomik maliyeti de hesaplanmalı
    Genel

    Dışişleri Bakanı Fidan: AB’ye tam üyelik stratejik hedefimiz
    Genel

    Küresel Sumud Filosu'nun Gazze’ye hareketi 13 Eylül'e ertelendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.