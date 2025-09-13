"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye ile Almanya karşı karşıya

13 Eylül 2025, Cumartesi 13:18
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

EuroBasket 2025'te şampiyon, yarın Letonya'nın başkenti Riga'da belli olacak.

 

Arena Riga'da oynanacak final maçı, saat 21.00'de başlayacak. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Turnuvada Finlandiya ile Yunanistan arasındaki üçüncülük karşılaşması da yarın saat 17.00'de yapılacak.

Türkiye, ilk şampiyonluğun peşinde

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak.

Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.

Almanya, kupayı bir kez müzesine götürdü

Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez kupanın sahibi oldu.

Ev sahipliğini üstlendiği EuroBasket 1993'ün finalinde Almanya, Rusya'yı 71-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Almanya, 2005 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, EuroBasket 2022'de de bronz madalya kazandı.

İki takım da 8'de 8 yaptı

Türkiye ile Almanya, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yaparak finale yükseldi.

A Milli Takım, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı. Son 16 turunda İsveç'i eleyen milliler, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda mücadele etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan son dünya şampiyonu Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.

İki takım arasında 12. randevu

A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı.

Ay-yıldızlı takım, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.

En skorerler Alperen Şengün ile Franz Wagner

EuroBasket 2025'te oynanacak Türkiye-Almanya finalinde gözler Alperen Şengün ile Franz Wagner'in üzerinde olacak.

Kariyerini Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sürdüren 2 oyuncu, EuroBasket 2025'te takımlarının en skorer oyuncuları olarak öne çıkıyor.

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, turnuvada çıktığı 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performans sergiledi.

Orlando Magic'te görev yapan Wagner ise şampiyonada oynadığı 8 karşılaşmada 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asist üretti.

A Milli Takım'da Alperen Şengün'den sonra en skorer oyuncu 15,1 sayı ortalamasıyla oynayan kaptan Cedi Osman, Almanya'da ise Wagner'in ardından maç başına en çok sayı kaydeden isim Dennis Schröder (20,9 sayı) oldu.

Ergin Ataman, Avrupa'da 7'nci kupasını kazanmak istiyor

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'da milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7'nci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

Ataman, kulüpler düzeyinde 3 THY Avrupa Ligi (2021, 2022, 2024) ile birer Avrupa Kupası (2016), FIBA Saporta Kupası (2002) ve FIBA EuroChallenge Kupası (2012) şampiyonlukları yaşadı.

Deneyimli başantrenör, EuroBasket 2025 finalinde Türkiye'nin Almanya'yı mağlup etmesi durumunda Avrupa'da 7. kupasını kazanacak.

İki takımın istatistikleri

Türkiye ile Almanya'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki istatistikleri şöyle:

Sayı: 91,1/101,4

Ribaunt: 37/40,1

Asist: 23/21,4

Top çalma: 7,5/8,8

Blok: 3,4/4

Top kaybı: 12,5/9,4

NOT: Ortalama olarak hesaplanan istatistiklerde ilk takım Türkiye, ikinci ekip Almanya olarak yazılmıştır.

AA

