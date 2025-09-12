Yunanistan'ı eleyen Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finalde

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi ve Almanya’nın rakibi oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.

A Milli Takım, turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırdı. Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı.

Dorsey ile dış atışlardan skor üreten Yunanistan'a Ercan Osmani'nin basketleriyle karşılık veren A Milli Takım, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 10-22. Milliler, Ercan Osmani'nin 14 sayı kaydettiği ilk periyodu 26-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında biraz toparlanan Yunanistan, Türkiye'nin baskısına karşılık veremedi. Yunanistan'ın üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekip, pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 18. dakikada 21 sayılık fark yakaladı: 24-45. A Milli Takım, soyunma odasına 49-31 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan A Milli Takım, organize hücumlardan bulduğu sayılarla 26. dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 38-64. Kalan bölümde Yunanistan, Sloukas'ın kazandırdığı sayılarla farkı 21'e çekti ve Türkiye, son çeyreğe 72-51 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan A Milli Takım, sahadan 94-68 galip ayrıldı ve Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finale yükseldi.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı eleyen Türkiye, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Yunanistan'a büyük üstünlük kurarak, salondan 94-68 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya'ya karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

EuroBasket'te ikinci kez finalde

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıkacak.

Milliler, ilk kez ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de adını finale yazdırmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8'de 8 yaptı

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Milliler, EuroBasket 2025'te peş peşe çıktığı 8 karşılaşmayı kazanarak en uzun galibiyet serisine imza attı.

Türkiye, EuroBasket 1957'de üst üste 7 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Yunanistan'ı 15 yıl sonra mağlup etti

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a resmi maçlarda 15 yıl sonra üstünlük sağladı.

Milliler, Yunanistan'a karşı son galibiyeti Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası grup aşamasında 76-65'lik skorla elde etmişti.

İki takım arasında daha sonra oynanan 4 müsabakayı da Yunanistan kazanmıştı.

Türkiye, Yunanistan ile oynadığı 15. resmi mücadelede 4. galibiyetini aldı.

Ercan Osmani'den muhteşem performans

Milli basketbolcu Ercan Osmani, Yunanistan maçında kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol üstlendi.

Maçın oyuncusu ödülüne layık görülen Ercan, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turundan itibaren bir maçta en fazla skor üreten oyuncusu oldu.

A Milli Takım'da oyuncular ve teknik ekip, maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Milli basketbolcular, EuroBasket 2025'te finale yükselmenin sevincini yakınları ve Türk taraftarlarla kutladı.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman: "Şampiyonluğu istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız"

A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman ile milli basketbolcu Ercan Osmani, Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Ataman, "Maça savunmada çok agresif başladık ve oyunu kontrol ettik. Oyuncular planımıza inandı ve sahaya inanılmaz bir efor koydu. Bu tip turnuvalarda gördüğüm en iyi savunmayı yaptık. Yunanistan çok iyi bir takım. Onların etkili hücum yapmasına izin vermedik. Ercan Osmani çok iyi iş çıkardı. Giannis Antetokounmpo'yu durdurmayı başardı. Çok akıllı ve agresif oynadı. İnanılmaz bir galibiyet elde ettik ama bu bizim için yeterli değil. Şampiyonluğu kazanmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

EuroBasket 2025'e madalya kazanmak için geldiklerini hatırlatan 59 yaşındaki başantrenör, "İlk 4'e kaldıktan sonra madalya bizi tatmin etmeyecek. Şampiyonluğu istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız. Biliyorum ki Türkiye'de milyonlar TRT 1'den, Türkiye'nin bir numaralı devlet televizyonundan maçı izledi. Coşkuyla maçı izlediler ve mutlu oldular. Soyunma odasında Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı. Hem beni hem de takımı tebrik etti. O da şampiyonluk beklediğini söyledi. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geliyor. Hepsine destekleri için teşekkür ediyorum. Bu bir son olmamalı. Bu akşamki performansı unutup hep birlikte finale odaklanmalıyız. Türk basketbol tarihinin en büyük zaferi inşallah pazar günü şampiyon olduğumuzda olacak." şeklinde konuştu.

Karşılaşmada kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol oynayan Ercan Osmani ise finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Milli oyuncu, kendilerini maça çok iyi hazırladığı için Ergin Ataman'a ve sakatlığı bulunan kaptan Cedi Osman'ı maça yetiştirdikleri için takım doktorlarına teşekkür etti.

Alperen Şengün: "Savaştık ve kazandık"

Yunanistan karşısında galibiyete inandıklarını belirten Alperen Şengün, "Çok mutluyum. Bu bizim hayalimizdi. Bunun için çalıştık. Gerçekten çok güzel bir takımımız var. Savaştık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada "12 Dev Adam" şarkısı çalındığı esnada eşlik ettiğinin hatırlatılması üzerine Alperen Şengün, "Büyük bir sayı farkı vardı ve gerçekten çok mutluydum. O şarkı bizim her maçtan önce dinlediğimiz şarkı. O anda çalınca ben de duygularımı dışarı vurdum." şeklinde görüş belirtti.

Furkan Korkmaz: "Daha iyi bir senaryo hayal edemezdik"

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, erkek basketbolunda uzun bir aradan sonra "12 Dev Adam" ruhunu yeniden yaşattıklarını kaydetti.

Çok güzel bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Furkan, "Çok mutluyum. Çok farklı bir galibiyet oldu. Yarı final maçı için belki de daha iyi bir senaryo hayal edemezdik. Maça çok iyi başlamamız gerektiğini biliyorduk. Zaten bunu yapacak çok yetenekli bir ekibe sahibiz. Bugün de ilk dakikadan itibaren bunu gösterdik. Uzun yıllar sonra tekrardan '12 Dev Adam' ruhunu hakikaten yaşatıyoruz. Umarım bundan sonra yolun sonu altın madalya olur." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Türk basketbolunun değil EuroBasket tarihinin en farklı yarı final galibiyetlerinden birini aldıklarını aktaran Furkan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu kadar dominant bir oyun hakikaten çok özel ve güzel. Ama şu an bunu kutlamak yerine Almanya maçına hazırlanmamız gerekiyor çünkü işimiz daha bitmedi. Tabii ki gelebilen herkesi buraya bekliyoruz. Bu salonu kırmızıyla ve beyazla dolduralım. Gelemeyenlerin de zaten ekran başında bizi izleyeceklerinden şüphemiz yok. Onların desteğini her dakika, her saniye arkamızda hissediyoruz. Umarım altın madalya ile ülkemize döneriz."