Gazze, insanlığın ağır bir yenilgisidir

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Filistinli sivil ve çocukların çektiği acıların dehşet verici olduğunu belirterek, Gazze'nin 21'inci yüzyılda insanlığın ağır yenilgisi olduğunu söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Bosna Hersek'in yüzyıllardır var olan bir ülke olduğuna işaret eden Becirovic, "Bosna Hersek, ülkede savaşı sonlandıran ve 1995'te imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile oluşmadı. Bu antlaşma sadece Bosna Hersek'in devamlılığını doğruladı. Bunlar sorgulanamaz tarihi gerçeklerdir." dedi.

Becirovic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik süreçlerinde emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek, "Ne yazık ki adaletsizliğin, güvensizliğin ve hoşgörüsüzlüğün hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. İnsanoğlu bugün olduğu gibi kendini hiçbir zaman güvensiz hissetmedi." diye konuştu.

Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların insanlığı derin bir kriz ve belirsizliğe sürüklediğine dikkati çeken Becirovic, "İnsan hayatı silahlardan daha önemlidir demenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Becirovic, Bosna Hersek'in 1992-1995'te savaş yaşadığını anımsatarak, "Bir kez daha Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına olan desteğimizi yineliyorum. Filistinli sivil ve çocukların çektiği acılar dehşet verici. Gazze, 21'inci yüzyılda insanlığın ağır bir yenilgisidir. Her insan hayatı eşit değerdedir." dedi.

Bosna Hersek'in İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da soykırımın yapıldığı tek ülke olduğuna işaret eden Becirovic, "Yaşanan her şeye rağmen ülkemdeki insanlar barış ve işbirliği istiyor. İnsanlığı ve dayanışmayı savunuyoruz. Bosna Hersek umut, cesaret ve birlikteliğin bir hikayesidir." değerlendirmesinde bulundu.