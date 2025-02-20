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Gazze’nin imarı için 53 milyar dolar gerekli

20 Şubat 2025, Perşembe 02:26
Filistin hükümeti, İsrail ordusunun 15 aydan uzun bir süren saldırılarında enkaza çevirdiği Gazze Şeridi'nin yeniden imar planının yaklaşık 53 milyar dolara mal olacağını belirtti.

Hükümet, Ramallah'taki olağan haftalık oturumun ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'nin yeniden imarı planının güncellenmiş haliyle iki aşamadan oluştuğu aktarıldı.

Ateşkesten bu yana başlayan acil müdahaleleri kapsayan 3 yıllık ilk aşamanın maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Yardım ve geçici barınma alanlarındaki acil müdahaleler ile zorla yerinden edilen Filistinlilere temel hizmetler sağlanarak, geçici barınmanın verimliliğinin artırılması ve çeşitli alanlarda ekonomik üretimi ilerletmenin hedeflendiği aktarıldı.

Yeniden imar konusuna odaklanan ve birkaç sene sürebileceği kaydedilen ikinci aşamanın ise başlangıç maliyetinin yaklaşık 33 milyar dolar olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Hükümet ayrıca daha fazla barınma merkezi kurulması; gerekli hizmetlerin sağlanması ve zorla yerinden edilme planlarının reddedilmesi dahil olmak üzere Gazze'deki Filistinlilere yardım sağlamak için sahadaki çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Kalkınma ve Yardım Bakanlıklarının, Gazze'de 19 bin çadır tedarik edilmesi için ortaklarıyla işbirliği içinde çalıştığını; bununla eş zamanlı şekilde bölgede yaklaşık 40 bin tonluk molozun kaldırılması, 1,5 milyondan fazla vatandaşa gıda paketlerinin dağıtılması için faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Filistin hükümeti açıklamasında, Mısır ve diğer dost Arap ülkelerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler herhangi bir gerekçe ya da bahaneyle zorla yerinden edilmeksizin bölgenin yeniden inşa etme planını destekleme çabalarına dikkati çekti.

Filistin Başbakanı ile AP heyeti görüşmesi

Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ikinci büyük siyasi grubu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) Başkanı Iratxe Garcia Perez başkanlığındaki AP heyetiyle bir araya geldi.

Başbakan Mustafa, görüşmede, Filistin hükümetin şu aşamada Gazze Şeridi'ndeki önceliğinin geçici barınmanın ve yeniden temel hizmetlerin sağlanması ile altyapının zemin hazırlığının gerçekleştirilmesi olduğunu aktardı.

İsrail'in Batı Şeria'daki mülteci kamplarına, köylere, beldelere ve kentlere düzenlediği saldırılarına devam ettiğine dikkati çeken Mustafa, 40 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini; evlerinin, tesislerin ve altyapının yıkıldığını ifade etti.

Mustafa, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının tırmandığını, Filistin bölgeleri arasındaki ulaşım ve hareketi aksatmak için 900'den fazla kontrol noktası kurulduğunu; ekonomik savaşın; Filistin vergi gelirlerinin kesintisinin devam ettiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 271 Filistinli öldü, 111 bin 693 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınması sebebiyle Gazze halkı ciddi miktarda insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırıların ardından Hamas ile arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

AA

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