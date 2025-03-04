Gazze'ye insani yardım girişini durduran İsrail'e büyük tepki

Körfez İşbirliği Konseyi: İnsan hakları ihlâli

Gazze'ye insani yardımların girişi için "İsrail'e baskı yapın" çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail’in Gazze’ye insanî yardımların girişini durdurmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Gazze Şeridi’ndeki insanî krizi derinleştireceğini bildirdi. KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi uluslararası toplumun derhal harekete geçerek İsrail’in dayattığı bu uygulamaların sona ermesi çağrısında bulundu.

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Mısır: Ateşkes ihlâli

Mısır, İsrail’in Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne insanî yardım girişlerini durdurma kararının ateşkes anlaşmasının açıkça ihlâli olduğunu bildirdi. Sivil masum insanlara dayatılan ablukayla aç bırakmanın hiçbir gerekçesinin olamayacağı vurgulanan açıklamada, İsrail’in mübarek Ramazan ayında Filistin halkına karşı açlığı silah olarak kullandığına işaret edildi.

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Suudi Arabistan kınadı

Suudi Arabistan, İsrail’in Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne insanî yardım girişlerini durdurma kararını kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in bu kararının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna işaret edildi.

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İsrail ateşkesi 900 kere ihlâl etti

Gazze’deki hükümet, Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından en az 900 kez ihlâl edilerek, yüzlerce Filistinlinin ölmesine ve yaralanmasına sebep olduğunu bildirdi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, “İşgalcinin ihlâlleri kapsamında hava saldırıları ve topçu atışları oldu, insansız hava araçlarının (İHA) yoğun uçuşları oldu, insanî yardımların girişi engellendi, vatandaşların üzerine ateş açıldı, evler yıktırıldı ve araçlar hedef alındı” dedi.

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BM: Ateşkes devam etsin

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında, Gazze’deki durumla ilgili soruya cevap verdi. Dujarric, Guterres’in “tüm tarafları Gazze’de çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için her türlü çabayı” göstermeye çağırdığını aktardı. Sözcü, Guterres’in, insanî yardımların derhal Gazze’ye yeniden sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında da bulunduğunu ifade etti.

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Gazze hükümeti: Bu bir soykırım

Gazze’deki hükümet, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yardım girişini engellemesinin, aç bırakma yöntemiyle bölgedeki soykırımı sürdüreceği anlamına geldiği uyarısında bulundu. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yardım girişini durduracağını duyurmasının, “verdiği sözleri ve ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini yeniden teyit etmesi” anlamına geldiği kaydedildi. İsrail’in, “uluslararası yasaları umursamadığını ve insan hakları hukukunu hiçe saydığını” bir kez daha teyit ettiği belirtilen açıklamada, İsrail’in saldırılarıyla bölgeyi yakıp yıkması nedeniyle tüm üretim ve iş sektörlerinin durduğu bölgede, yardım girişlerinin engellenmesinin, gıda tedarikini yardımlarla sağlayan Filistinliler için “aç bırakma” anlamına geldiği vurgulandı.

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İnsanî yardımlar için “İsrail’e baskı” çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi’ne insanî yardım malzemesinin girişinin durdurulması kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail hükümetinin Gazze’ye insanî yardım girişini engelleme kararını ‘ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz.’ Bu kararın, özellikle ramazan ayında, bölgede yaşanan ve derinleşen acılar göz önüne alındığında, felakete yol açabilecek sonuçları konusunda uyarıyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, uluslararası toplum ve tüm taraflara, Gazze’ye insanî yardımları sürdürülebilir bir şekilde kabul ettirmeleri için sorumluluk almaya ve İsrail hükümetinin Filistinlilerin acısını ve açlığı kendi siyasi şartlarını dayatmak için bir silah olarak kullanmasına engel olunması çağırısında bulunuldu.