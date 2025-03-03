Gazze'ye insani yardımların girişi için "İsrail'e baskı yapın" çağrısı

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu.

Gazze'de bir grup gönüllü genç hurma ve su dağıttı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

Filistin, Gazze'ye insani yardımların girişi için "İsrail'e baskı" çağrısında bulundu

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesinin girişinin durdurulması kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'ye insani yardım girişini engelleme kararını 'ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz.' Bu kararın, özellikle ramazan ayında, bölgede yaşanan ve derinleşen acılar göz önüne alındığında, felakete yol açabilecek sonuçları konusunda uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsani yardımların siyasallaştırılmasına ve bunların bir şantaj aracı olarak kullanılmasına karşı olunduğu belirtilen açıklamada, bunun 2 milyondan fazla Filistinlinin, zaten soykırım ve sürgün nedeniyle yaşadıkları derin acıların daha da artmasına yol açacağı vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplum ve tüm taraflara, Gazze'ye insani yardımları sürdürülebilir bir şekilde kabul ettirmeleri için sorumluluk almaya ve İsrail hükümetinin Filistinlilerin acısını ve açlığı kendi siyasi şartlarını dayatmak için bir silah olarak kullanmasına engel olunması çağırısında bulunuldu.

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, sabah saatlerinden bu yana İsrail'in farklı noktalara düzenlediği saldırlar sonucu Gazze'deki hastanelere 4 Filistinlinin naaşı ile 6 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca; ateşkesin ilanından bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiği, yaralıların ise 490'ı geçtiği kaydedildi.

Esir takası ve ateşkes anlaşması

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD’nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Hamas: İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurması savaş suçudur

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "(İsrail Başbakan Binyamin) Netanyahu’nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj, bu bir savaş suçu ve anlaşmaya karşı bariz bir darbedir. Arabulucular ve uluslararası toplum, işgale baskı yapmalı ve Gazze Şeridi’ndeki 2 milyondan fazla insana yönelik cezai ve ahlaksız uygulamaları durdurmak için harekete geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes anlaşmasına aykırı olarak ABD'nin önerilerini kabul ettiğine ilişkin beyanının, anlaşmayı inkar etme ve ikinci aşama için müzakerelere girmekten kaçınmaya yönelik açık bir girişim olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savaş suçlusu Netanyahu, faşist ordusunun 15 aydan fazla süren saldırılarıyla sahada tesis edemediği siyasi gerçekleri dayatmaya çalışıyor. Kendi iç siyasi çıkarları için anlaşmayı bozarak, Gazze’deki esirler ile sivil halkın canı pahasına yeni bir kriz oluşturmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddialarının yanıltıcı ve temelsiz olduğu belirtilen açıklamada, "Bu iddialar, Gazze'de yüzden fazla insanın ölümüne yol açan, insani protokolü bozan, barınma ve yardım araçlarının girişini engelleyen, Gazze'deki insani felaketi derinleştiren günlük ve sistematik anlaşma ihlallerini örtbas etmeye yönelik başarısız bir girişimdir." denildi.

Açıklamada, Netanyahu ve hükümetinin tutumunun, anlaşmanın 14. maddesine (ilk aşamaya ilişkin tüm prosedürlerin ikinci aşamada da devam edeceği) aykırı olduğu ve bu maddenin, garantör ülkelerin ikinci aşamanın uygulanmasına yönelik çabalarını sürdürmesi gerektiğini açıkça belirttiği ifade edilerek, "ABD yönetimini, Netanyahu’nun Filistin halkına yönelik faşist planlarını desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz." denildi.

Hamas: Anlaşmanın üç aşamalı uygulanmasına bağlıyız

"İmzalanan anlaşmayı üç aşamada uygulama taahhüdümüzü yineliyoruz ve anlaşmanın ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu defalarca duyurduk." denilen Hamas açıklamasında, arabuluculara, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tüm aşamalarında yerine getirmeleri, insani protokolü uygulamaya koymaları ve Gazze Şeridi'ne barınak ve kurtarma ekipmanlarının ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği açıklamasında bulunmuştu.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in yardım girişini engelleyip bölgeyi aç bırakması soykırımın devamı

Hükümetin Medya Ofisi, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesinin girişinin durdurulması kararına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım girişini durduracağını duyurmasının, "verdiği sözleri ve ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini yeniden teyit etmesi" anlamına geldiği kaydedildi.

Bu kararın, "Tel Aviv'in suçunu yansıttığı" aktarılan açıklamada, ayrıca bunun Filistin halkına karşı uygulanan soykırımın devamı olacağı kaydedildi.

İsrail'in, "uluslararası yasaları umursamadığını ve insan hakları hukukunu hiçe saydığını" bir kez daha teyit ettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla bölgeyi yakıp yıkması nedeniyle tüm üretim ve iş sektörlerinin durduğu bölgede, yardım girişlerinin engellenmesinin, gıda tedarikini yardımlarla sağlayan Filistinliler için "aç bırakma" anlamına geldiği vurgulandı.

Garantör olan arabuluculardan, "anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tüm aşamalarda yerine getirmesi, insani protokolü uygulaması ve Gazze Şeridi'ne barınak ve yardım malzemeleri ile kurtarma ekipmanı ve mekanizmalarının girişi için İsrail'e baskı yapılması" istenen açıklamada, İsrail'e ve onu destekleyenlere baskı yapılması, 2,4 milyondan fazla insanı aç bırakarak, insanlığa karşı işlenen suç, etnik temizlik ve soykırımın durdurulması için kararlı bir uluslararası tavır sergilenmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin Turizm Bakanı: "İşgalci İsrail, Gazze'deki arkeolojik alanları kasıtlı hedef aldı"

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanı Hani el-Hayik, İsrail'in yaklaşık 16 ay devam ettiği saldırılarda Gazze Şeridi'nde arkeolojik alanları “kasıtlı olarak” hedef aldığını belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanı Hayik, Filistin Kültür Mirası Koruma Merkezi ve Mısır Miras Kurtarma Vakfı işbirliğiyle Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen eğitim çalıştayının kapanış programında konuştu.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde tarihi alanlarla ilgili saldırılarına dikkati çeken Hayik, şunları kaydetti:

“İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ndeki arkeolojik alanları kasıtlı olarak hedef aldı. Biz ise bunları inşa etmeye ve restore etmeye kararlıyız. Zira bunlar Filistin halkının bu topraklardaki tarihinin önemli bir parçasını oluşturuyor ve onları eski ihtişamına kavuşturmak bizim görevimizdir. Gazze Şeridi'nde 226'dan fazla arkeolojik ve tarihi alan ciddi şekilde hasar gördü. Şimdi Gazze'deki kültürel mirası kurtarmak ve yaşatmak için kapsamlı bir eylem planı hazırlama çalışmaları sürüyor.”