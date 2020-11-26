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26 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Gazze’ye maliyeti 16,7 milyar dolar

26 Kasım 2020, Perşembe 21:15
BM: İsrail abluka ve askeri operasyonlarının Gazze’ye 10 yıllık maliyeti 16,7 milyar dolar

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2007-2018 döneminde İsrail’in Gazze’yi uzun süreli kapatmasının ve askerî operasyonlarının Gazze bütçesine zararının 16,7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

UNCTAD’ın, “İsrail işgalinin Filistin halkına maliyeti: Kapatılan Gazze Şeridi ve kısıtlamalar” başlıklı raporu açıklandı. Rapora göre, dünyanın en yüksek işsizlik oranlarından biri Gazze’de ve halkın yarısından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Gazzelilerin çoğunun temiz suya, düzenli ve güvenilir elektrik kaynağına ve hatta elverişli bir kanalizasyon sistemine de erişimi yok. 

GAZZE EKONOMİSİNE BÜYÜK DARBE

Raporda, İsrail’in Gazze’ye ablukasının sonucu olarak bölgenin uzun süreli kapalı kalması ve askeri operasyonların Gazze ekonomisine büyük darbe indirdiği detaylı şekilde yer aldı. Buna göre, Gazze bütçesi İsrail’in bu politikalarından dolayı 2007-2018 döneminde 16,7 milyar dolar zarara uğradı. Raporda, bu rakamın Gazze’nin 2018 gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) altı katına veya Filistin GSYİH’sinin yüzde 107’sine tekabül ettiği tahmininde bulunuldu. Raporda, İsrail’in kapatma ve askerî operasyonlarının olmaması durumunda Gazze’de 2017’de yüzde 56 olan yoksulluk oranının sadece yüzde 15’te kalabileceği belirtildi.

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“Gazze’yi âcilen açın” çağrısı      

Halkın işgal altındaki Filistin topraklarında ve bütün dünya ile serbestçe ticaret yapabilmesi adına, Gazze’nin kapatılmasına âcil son verilmesi gerektiği vurgulanan raporda, İsrail’e ayrıca, Filistinlilerin ticaret, tıbbi bakım, eğitim, eğlence ve aile bağları gibi temel haklardan yararlanabilmesi adına serbest dolaşım hakkının âcilen iade edilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca, UNCTAD raporuna göre, 2007-2017 yılları arasında Gazze’nin yoksulluk oranı yüzde 40’tan yüzde 56’ya  ve yoksulluğu ortadan kaldırmanın yıllık asgarî maliyeti de 209 milyon dolardan 838 milyon dolara çıktı.   

AA

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