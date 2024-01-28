Gazzeli kıtlık sebebiyle ölümle karşı karşıya

Gazze’nin kuzeyine doğru olan kesimlerde yaklaşık 600 bin Filistinli, kıtlık sebebiyle ölümün eşiğinde. Filistinlilerin gözle görülür biçimde açlıktan ölmek üzere olduklarını anlatan yardım çalışanları, özellikle çocuklar için alarm verdi.

BM’ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Gazze koordinatörü Sean Casey, “Kuzeydeki gıda durumu kesinlikle korkunç. Neredeyse hiç yiyecek yok ve konuştuğumuz herkes yemek için yalvarıyor” dedi.

Artı Gerçek’in haberine göre, BM destekli bir raporun Gazze nüfusunun tamamının kriz düzeyinde açlık ve artan kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısının üzerinden bir ay geçmesine rağmen hiçbir şey yapılamazken, bir uyarı da Hamas’ın Sağlık Bakanlığı’ndan geldi: 7 Ekim’den beri İsrail saldırısı altındaki 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nin kuzeyine doğru olan kesimlerde yaklaşık 600 bin kişinin bombardıman ve hastalıkların yayılmasının yanısıra kıtlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

‘ÇOCUK ÜÇ GÜNDÜR YEMEK YEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ’

Fİlİstİnlİler İçin Tıbbi Yardım kuruluşu adına aralık ayı ve ocak ayı başlarında Gazze’nin orta kesiminde çalışan İngiliz cerrah Nick Maynard, “Etrafta oturup boşluğa bakan çok sayıda çok zayıf insan gördük. İnsanların artık yetersiz beslendiğine dair çok açık kanıtlar vardı” diye konuştu. Maynard, 7-8 yaşlarında bir çocuğun yemek istemek üzere hastaneye yaklaştığını anlatıp “Tüm ailesinin öldürüldüğünü ve üç gündür yemek yemediğini söyledi” diye ekledi. Kısa süre öncesine dek Kuzey Gazze’de çalışan DSÖ doktoru Ayadil Saparbekov, özellikle çocuklar ve yaşlılarda yağ ve kas kaybı eşliğinde zayıflama gözlemlediklerini söyledi.

Haber Merkezi