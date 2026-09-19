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19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Krediler aldı başını gidiyor

19 Eylül 2026, Cumartesi 13:02
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 11 Eylül itibarıyla 141 milyar 634 milyon lira artarak 28 trilyon 128 milyar 197 milyon liradan 28 trilyon 269 milyar 831 milyon liraya yükseldi.

İcra dosyaları ve borçlar yükselişte

 

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 307 milyar 731 milyon lira artarak 31 trilyon 857 milyar 427 milyon liradan 32 trilyon 165 milyar 158 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 15 milyar 654 milyon lira artarak 3 trilyon 475 milyar 134 milyon liraya yükseldi.

Bu tutarın 833 milyar 909 milyon lirası konut, 41 milyar 581 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 599 milyar 642 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

AA

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