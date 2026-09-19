75 yaşında Müslüman oldu

İngiltere vatandaşı Thomas Mckeown (75), 2000 yılından bu yana tatil amacıyla 40 kez geldiği Antalya Manavgat’a 41. ziyaretinde Müslüman oldu.

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