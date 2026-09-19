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19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

75 yaşında Müslüman oldu

19 Eylül 2026, Cumartesi 00:41
İngiltere vatandaşı Thomas Mckeown (75), 2000 yılından bu yana tatil amacıyla 40 kez geldiği Antalya Manavgat’a 41. ziyaretinde Müslüman oldu.

Manavgat ve Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde edindiği dostlukların yanı sıra Türk toplumunun aile yapısı, misafirperverliği ve sosyal hayatından etkilenen Mckeown, zaman içerisinde İslâm dinine ilgi duymaya başladı.

Yaptığı araştırmalar ve edindiği izlenimlerin ardından Müslüman olmaya karar vererek İlçe Müftülüğüne başvuran Mckeown için Manavgat Side Selimiye Camii’nde ihtida merasimi düzenlendi. Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan merasimde, Manavgat İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu İslâm’ın bütün peygamberlere ve ilahî kitaplara iman esasına dayandığını belirterek, son peygamberin Hz. Muhammed (asm), son ilahî kitabın ise Kur’ân-ı Kerîm olduğunu ifade etti. Konuşmanın ardından Thomas Mckeown, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve “Cuma” ismini aldı.

Haber Merkezi

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Etiketler: ihtida, doğru islamiyet
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