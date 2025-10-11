Mansur Yavaş hakkında soruşturma talebi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 51 tutuklu 14 kişi hakkında, “nitelikli zimmet” suçundan iddianame hazırlandı.

İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali” suçlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni verilmesini istedi. AA

