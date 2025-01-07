Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme

Güney Kore'de polis, Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkmasıyla meydana gelen ve 179 kişinin öldüğü kazayı üstlendiği belirtilen Japonya kaynaklı e-postaya ilişkin soruşturma kapsamında Tokyo polisiyle işbirliği talep edecek.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Adalet Bakanlığından bir yetkili, 29 Aralık'taki kazanın ardından Japonya'dan avukat olduğunu belirten bir kişiden e-posta aldı. Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, e-postada Jeju Air uçağındaki 179 kişinin ölmesiyle sonuçlanan kazayı üstlenen ifadeler ve Güney Kore'deki bazı bölgelerde "güçlü bombalar patlatılacağına dair" tehditlerin yer aldığı aktarıldı. Açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Interpol aracılığıyla Japon polisiyle işbirliği talep etmeyi ve diplomatik kanallar aracılığıyla uluslararası cezai yargılama konusunda işbirliğini yürütmeyi planlıyoruz." ifadesi yer aldı. Kaza Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve duvara çarpmıştı. 6 mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi ölmüştü. Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti. Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti. AA

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