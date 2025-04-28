Güney Sudan da iç savaşın eşiğinde

Eski Sudan Enformasyon Bakanı Faysal Muhammed Salih, Independent Türkçe’de “Güney Sudan iç savaşın eşiğinde” başlıklı bir yazı yazdı.

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Yazıda Salih şunları söyledi: “Sudanlı-Güney Sudanlı tanınmış aydın ve diplomat Dr. Francis Deng, Güney Sudan ayrılmadan önce Sudan’daki çatışmayı sona erdirecek bir çözüm olarak “tek devlet, iki sistem” fikrini ortaya atan kişi olarak kabul ediliyor. Francis Deng, iki ülke arasındaki tartışmalı sınır bölgesi Abyei’den olduğu ve bu bölgenin insanları iki ülke arasındaki iç içe geçmiş atmosferde büyüdükleri için Sudan’ın birliğini korumak konusunda istekliydi. Güney Sudan ayrılıp bağımsız bir devlet haline geldiğinde ve yolsuzluk, çatışma ve iç savaş gibi eski Sudan devletinin bütün kötülüklerini yüklendiğinde, iki ülkedeki durumu tanımlayan yeni slogan şu oldu: İki devlet, tek sistem. Şimdi savaşın Sudan devletini parçaladığı bir sırada Güney Sudan da aynı yolda yürüyor.”

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