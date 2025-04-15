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16 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

BM'den Sudan için "acil küresel eylem" çağrısı

15 Nisan 2025, Salı 20:14
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da üçüncü yılına giren çatışmaların daha büyük bölgesel istikrarsızlığa neden olmasını önlemek için acil küresel eylem çağrısında bulundu.

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IOM, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların üçüncü yılına girmesi dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Sudan'daki çatışmaların bugün üçüncü yılına girdiği hatırlatılarak, çatışmanın neden olduğu akıl almaz ölçekteki insani acıyı hafifletmek ve daha büyük bir bölgesel istikrarsızlığın önlenmesi için acilen ve koordineli küresel eylem çağrısı yapıldı.

Çatışmaların, dünyanın en büyük yerinden edilme krizini ve en ciddi insani acil durumlardan birini tetiklediğine işaret edilen açılamada, "11,3 milyondan fazla insan şu anda iç göçe maruz kalıyor ve bunlardan 8,6 milyonu mevcut çatışma nedeniyle yerinden edildi. Ayrıca 3,9 milyon kişi daha sadece son 2 yılda umutsuzca güvenlik, yiyecek ve barınak aramak için komşu ülkelere kaçtı." ifadeleri kullanıldı.

Sudan nüfusunun 3'te 2'sini oluşturan 16 milyonu çocuk 30 milyondan fazla kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Savaş, Sudan'ı uçurumun kenarına itti. Binlerce hayat şiddet yüzünden kaybedildi. Aileler parçalandı ve milyonlarca insanın umutları ve özlemleri açlık, hastalık ve ekonominin tamamen çökmesiyle paramparça oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Pope, Sudan'da insanların güvenli bir şekilde geri dönebilmelerini ve hayatlarını yeniden inşa edebilmelerini sağlamak için uzun vadeli yatırıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sudan halkının beklemeye tahammül edemeyeceğinin altını çizen Pope, uluslararası toplumun net bir şekilde "Sudan halkının unutulmadığını" göstermesi gerektiğini belirtti.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri devam eden ordu ile HDK arasındaki çatışmalar üçüncü yılına giriyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un büyük bir kısmında kontrolü sağlarken, HDK büyük bölümünü elinde bulundurduğu ülkenin batısındaki Darfur'a yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i yaklaşık bir yıldır kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

AA

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