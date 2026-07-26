“Sistem konuşmayan şahıslar istiyor”

TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri töreni 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde yapıldı. Törende kişi dalında gazeteci İsmail Arı ve Alican Uludağ, Kurum dalında ise T24 İnternet Gazetesi, TELE2 Haber Basın Emekçileri ve Cumhuriyet TV Basın Emekçileri ödül aldı.

Törende konuşan İsmail Arı “Türkiye’de basın özgürlüğü, tarihinde görülmediği kadar büyük bir saldırı altında. Bu süreçte de hukuk bir silah olarak kullanılıyor. Hem bağımsız gazeteciliği ortadan kaldırmak, hem de gazetecileri susturmak istiyorlar” dedi. Alican Uludağ da “19 Şubat’ta gözaltına alınmama sebep olan 22 tane sosyal medya paylaşımı aslında benim oto sansür uygulayarak attığım tweetlerdi. Ona rağmen tutuklandım. Çıktıktan sonra yeniden insanlar uyardı. Yeniden dikkat ettim. Şu anki sistem bizi konuşmayan bireyler haline getirmek istiyor” diye konuştu. Haber Merkezi

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