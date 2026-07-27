27 Temmuz 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O gün ki sûra üflenir. Ve Biz mücrimleri o günde gözleri dehşetten göğermiş olarak huzurumuzda toplarız. Aralarında “Dünyada olsa olsa on gün kalmışızdır” diye fısıldaşırlar.
Tâhâ Sûresi: 102-103
HADİS:
Günahın keffareti pişmanlık duymaktır. Eğer günah işlemeseydiniz Allah bağışlamak için günah işleyen bir topluluk getirirdi.
Camiü’s-Sağir, No: 2986
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