Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O gün ki sûra üflenir. Ve Biz mücrimleri o günde gözleri dehşetten göğermiş olarak huzurumuzda toplarız. Aralarında “Dünyada olsa olsa on gün kalmışızdır” diye fısıldaşırlar.

Tâhâ Sûresi: 102-103

HADİS:

Günahın keffareti pişmanlık duymaktır. Eğer günah işlemeseydiniz Allah bağışlamak için günah işleyen bir topluluk getirirdi.

Camiü’s-Sağir, No: 2986