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16 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Hacılar Medine-i Münevvere’de

16 Ağustos 2019, Cuma 20:00
Hac görevini tamamlayan Müslümanlar Mekke’den ayrılarak kafileler halinde Hz. Peygamber’in (asm) hicretinde kucak açan “nurlu şehir” Medine-i Münevvere’ye ulaşmaya başladı.

Hac görevini yerine getirerek Mekke’deki ziyaretlerini tamamlayan Müslümanlar, “hicretin kutlu durağı” Medine’ye ulaşmaya başladı. Suudi Arabistan’ın batısındaki Hicaz bölgesinde, Mekke’nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyinde yer alan Medine, Hz. Muhammed’e (asm) hicretinde kucak açan şehir olarak Müslümanlar için önemli bir yere sahip. 

Cennet bahçesinde duÂ edildi

“Allah’ın Resulünün nuruyla aydınlanmış şehir” anlamına gelen “Medine-i Münevvere”, hicretten sonra İslâmiyet’in önemli eserlerine de ev sahipliği yapan kutlu bir belde. Medine’ye kafileler halinde otobüslerle gelip konaklayacakları otellere yerleşen hacılar, ilk olarak Hz. Peygamber’i (asm) selâmlamak için Mescid-i Nebevî’ye (Peygamber’in mescidi) gidiyor. Hicretin ardından Hz. Muhammed’in (asm) inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevî’de Müslümanlar, önce Hz. Peygamber (asm) ile Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet’i selâmlıyor, ardından son peygamberin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara’da namaz kılıp duâ ediyor. Hz. Muhammed’in (asm) “Evimle minberimin arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir” hadisiyle Müslümanlar, Ravza-i Mutahhara’yı yeryüzünün en değerli yerlerinden biri olarak görüp ibadetlerini bu alanda yapabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

İslâmın ilk mescidi: Kuba

Kutsal şehri ziyarete gelenler daha sonra Mescid-i Nebevî’nin yanında, 10 bin civarında sahabe mezarının bulunduğu Cennet-ül Baki’ye geçerek Hz. Peygamber’in (asm) kızları, eşleri, oğlu İbrahim, torunu Hz. Hasan ile amcası Hz. Abbas’ın kabrinin de yer aldığı mezarlıkta Kur’ân-ı Kerîm okuyup duâ ediyor. Hacılar, şehrin çeşitli yerlerindeki kutsal mekân ve alanlara da kafile başkanlarının mihmandarlığında ziyarette bulunuyor. Bu mekânların başında da Kuba ve Kıbleteyn mescitleri, Uhud ve Hendek savaşlarının yapıldığı yerler ile Hz. Hamza’nın kabrinin bulunduğu Uhud Şehitliği geliyor. Hz. Peygamber’in (asm) Medine’ye hicretinden sonra 14 günlük sürede inşa ettirdiği, kendisinin de bizzat inşasında çalıştığı Kuba Mescidi, “İslâm’ın ilk mescidi” olarak anılıyor. Hz. Muhammed’in (asm) özellikle Cumartesi günleri ziyaret etmeye önem verdiği mescitte kılınan iki rekât namazın umre sevabına eş değer olduğu belirtiliyor. Hacılar bu nedenle ziyaretleri sırasında burada namaz kılmayı ihmal etmiyor. Medine - aa

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