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'Hafter güçleri yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi hedefliyor'

09 Aralık 2019, Pazartesi 20:39
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi planlıyor.

Libya'nın doğusunu kontrol eden yönetimin Dışişleri Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Moskova'da verdiği bir röportajda şehrin kontrolünü sağladıktan sonra Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Başbakan Feyiz el Serraç'ı kanunlar çerçevesinde yargılayacaklarını belirtti.

Uluslararası toplumdan gelen saldırıya bir an evvel son vermeleri çağrılarına rağmen el-Huveyc zorlu bir operasyon olsa da savaşın son safhasında olduklarını ileri sürdü.

Trablus'un ele geçirilmesinden sonra altı ay içerisinde parlamento seçimi yapacaklarını belirten el-Huveyc ardından da yeni bir yönetim kadrosu kurulacağını vurguladı.

Muammer Kaddafi'nin devrilmesi ve öldürülmesinden sonra iç savaşa sürüklenen Libya'da düzen hala sağlanabilmiş değil. Ülkede fiili olarak iki yönetim bulunuyor. İlki Trablus'da yerleşik ve Birleşmiş Milletler tarafından meşru hükümet olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti, diğeri de ülkenin doğusundaki Tobruk şehrinde yerleşik ve General Hafter'le müttefik olan hükümet.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu 8 ay önce Trablus üzerine bir harekat başlatmış fakat şehri almayı başaramamıştı.

İki taraf arasındaki çatışmalarda bölgedeki uluslararası güçler de pozisyon almış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır Hafter'i desteklerken, Türkiye ve Katar Trablus hükümetinin yanında yer alıyor.

Rusya ise Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklediğini açıklasa da Hafter güçleri tarafında giderek daha fazla sayıda Rus paralı asker yer almaya başladı.

Batılı kaynaklara göre eylül ayından beri daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çalışmış olan Yevgeny Prigozhin'e ait Wagner Group'un yaklaşık 1000 kadar paralı asker Hafter saflarına katılmış durumda.

Tobruk hükümeti temsilcisi el-Huveyc Moskova'ya yetkililerle görüşüp savaşın yakın zamanda biteceğini anlatmak için geldiğini ay sonunda da Washington'a bir ziyaret planladığını açıkladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Hafter, Libya
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