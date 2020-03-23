Hafter milislerinden roketli saldırı: 2 ölü

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 yabancı çalışan öldü.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Havalimanına atılan roketler nedeniyle 2 yabancı çalışanın öldüğü ve bir Libyalının yaralandığı belirtildi.
Mitiga Havalimanının etrafındaki sivil yerleşim alanlarına düşen roketlerin büyük hasara yol açtığı kaydedildi.
Açıklamada yabancı çalışanların uyruğu hakkında bilgi verilmedi.
AA