Hafter milislerinden roketli saldırı: 2 ölü

Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırıda 2 yabancı çalışan öldü.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Havalimanına atılan roketler nedeniyle 2 yabancı çalışanın öldüğü ve bir Libyalının yaralandığı belirtildi. Mitiga Havalimanının etrafındaki sivil yerleşim alanlarına düşen roketlerin büyük hasara yol açtığı kaydedildi. Açıklamada yabancı çalışanların uyruğu hakkında bilgi verilmedi. AA

Okunma Sayısı: 101

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.