Hafter ve Kaddafi’ye red

Libya Askerî Başsavcılığı, Yüksek Seçim Komisyonundan, Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’ye isnat edilen suçlar hakkında soruşturma tamamlanana kadar başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etti.

Başsavcılıktan Yüksek Seçim Komisyonuna gönderilen resmi yazıda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ve devrik lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’ye isnat edilen çeşitli cinayet ve savaş suçlarına yer verildi. İsnat edilen suçlar için Hafter ve Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedilen Başsavcılık yazısında, bu kişilerin 24 Aralık’ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine girmek için yaptıkları bütün adaylık işlemlerinin haklarındaki soruşturma tamamlanana kadar durdurulması istendi. AA

Okunma Sayısı: 325

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.