Öğretmenler için tayin takvimi belli oldu

Mili Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları, 4-6 Mayıs tarihlerinde alınacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin 30 Eylül itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekecek. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için kadrolu ve sözleşmeli toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak. Atamaların gerçekleştirilmesi ve sıra kaydının oluşturulması için tarih 11 Mayıs, tebligat ve ilişik kesme tarihi ise 26 Haziran olarak belirlendi. AA

