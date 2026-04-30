"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

‘Dini siyasete alet ettiler’

30 Nisan 2026, Perşembe
Karar gazetesi yazarı Elif Çakır da eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “din dersleri tercih edilmiyor” sözlerini dinin siyasete alet edilmesi ile açıkladı.

Çok acı itiraf - Dine devlet müdahalesi ters tepiyor

Çakır, özellikle 25-35 yaş aralığındaki AK Parti döneminde yetişmiş genç anne babaların çocuklarını din derslerine yönlendirmemelerinin önemli bir toplumsal mesaj taşıdığını belirtti.

Dindarların saygınlığının ciddî biçimde zedelendiğini yazan Çakır, “‘Dindar nesil istiyoruz’ diyen iktidar yetkilileri neredeyse her mahalleye İmam Hatip, her sokağa cami açacağına, ahlâklı dindar siyasetçiler olarak topluma örnek olsalardı, televizyonlarda Hazret-i Peygamberimizin hayatını ağlak hocalara anlattırmak yerine o televizyonlara gerçekten nitelikli ahlâk sahibi din adamlarını çıkartmış olsalardı… Dini bu kadar siyasete alet etmeselerdi…” değerlendirmesinde bulundu.

Sözde dindarlık, ahlâkta çelişki

Gençlerin söyleme değil icraata baktığını belirten Çakır şunları kaydetti: “Kur’ân-ı Kerîm’de adalet denildiğini biliyor, sonra bu dönemde yaşanan adaletsizlikleri görüyor. Ahlâktan söz edildiğini duyuyor, fakat karşısında bunun tersine işleyen bir düzen buluyor. Haksızlığı, hukuksuzluğu, liyakatsizliği, haksız kazancı görüyor. Dinin inananlara emrettikleriyle, dindar olduğunu söyleyenlerin hayat pratikleri arasındaki mesafeye bakıyor. İbadetle ahlâk, söylemle davranış, hutbeyle hayat arasındaki çelişkiyi fark ediyor. Ve bu çelişki, gençlerin zihninde sadece siyasetçiye değil, siyasetin sürekli yanında tuttuğu dinî dile de zarar veriyor.”

Okunma Sayısı: 713
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    30.04.2026 21:59:36

    ..."Hem de tarih bize bildiriyor ki: Ehl-i İslâm'ın temeddünü, hakikat-i İslâmiyete ittiba'ları nisbetindedir. Başkalarının temeddünü ise, dinleriyle makûsen mütenasibdir. Hem de hakikat bize bildiriyor ki: Mütenebbih olan beşer, dinsiz olamaz. Lâsiyyema uyanmış, insaniyeti tatmış, müstakbele ve ebede namzed olmuş adam dinsiz yaşayamaz. Zira uyanmış bir beşer, kâinatın tehacümüne karşı istinad edecek ve gayr-ı mahdud âmâline (emellerine) neşv ü nema verecek ve istimdadgâhı olacak noktayı -yani din-i hak olan dane-i hakikatı- elde etmezse yaşamaz. Bu sırdandır ki; herkeste din-i hakkı bulmak için bir meyl-i taharri uyanmıştır. Demek istikbalde nev'-i beşerin din-i fıtrîsi İslâmiyet olacağına beraatü'l-istihlal vardır." Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı, Tarihçe-i Hayat - 83 - 😭🇹🇷😭🙌🌹🤲🌹♥️🌙☝️🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇩🇪🇹🇷🇷🇺😭🇺🇦😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭

  • S.topuz

    30.04.2026 21:57:22

    "Hem zaman-ı saadetten şim-diye kadar hiçbir tarih bize bil-dirmiyor ki;bir müslüman mu-hakeme-i akliyesiyle başka bir dini, İslâmiyet'e tercih etmiş olsun ve delil ile başkabir dine dâhil olmuş olsun.Dinden çı-kanlar var, o başka mes'ele.. taklid ise, ehemmiyetsizdir. Halbuki edyan-ı saire münte-sibleri mutlaka fevc fevc, mu-hakeme-i akliye ile ve bürhan-ı kat'î ile daire-i İslâmiyet'e dâ-hil olmuşlar ve olmaktadırlar. Eğer biz, doğru İslâmiyet'i ve İslâmiyet'e lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dâhil olacaklardır.Hem de tarih bize bildiriyor ki:Ehl-i İslâm'ın te-meddünü, hakikat-i İslâmiyete ittiba'ları nisbetindedir. Başka-larının temeddünü ise,dinleriy-le makûsen mütenasibdir." Risale-i Nur Külliyatı, Tarihçe-i Hayat - 83

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

İşsiz sayısı 13 milyona yaklaştı

İngiliz medyası soykırımı perdeliyor

Çoğu emeklinin kurban kesmesi zor

Diploma artık işsizlikten korumuyor

Meclis’in itibarını yerle bir ettiniz

ABD’nin savaş kaybı 25 milyar $

Gıda enflasyonu tam gaz devam

Emniyet’e yeni müdür

"İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir"

Adana Kozan'da selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

"İsrail güçlerinin filoya saldırması korsanlık"

Veri merkezi harcamaları 400 milyar doları aştı

Prof. Dr. Doğan Aydal toplumdaki söylentileri cevapladı: Bulutlarımız çalınıyor mu?

İsrail uluslararası sularda Sumud Filosu'na yine müdahale etti - Scotto: Bu tür şiddete müsamaha gösterilebilir mi?

Gençler ne işte, ne okulda

Adalet olmazsa devlet çöker - Özkaya kimlere mesaj verdi?

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Nurdan Katreler
Genel

Genel

Genel

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.