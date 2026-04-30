‘Dini siyasete alet ettiler’

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır da eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “din dersleri tercih edilmiyor” sözlerini dinin siyasete alet edilmesi ile açıkladı.

Çok acı itiraf - Dine devlet müdahalesi ters tepiyor

Çakır, özellikle 25-35 yaş aralığındaki AK Parti döneminde yetişmiş genç anne babaların çocuklarını din derslerine yönlendirmemelerinin önemli bir toplumsal mesaj taşıdığını belirtti.

Dindarların saygınlığının ciddî biçimde zedelendiğini yazan Çakır, “‘Dindar nesil istiyoruz’ diyen iktidar yetkilileri neredeyse her mahalleye İmam Hatip, her sokağa cami açacağına, ahlâklı dindar siyasetçiler olarak topluma örnek olsalardı, televizyonlarda Hazret-i Peygamberimizin hayatını ağlak hocalara anlattırmak yerine o televizyonlara gerçekten nitelikli ahlâk sahibi din adamlarını çıkartmış olsalardı… Dini bu kadar siyasete alet etmeselerdi…” değerlendirmesinde bulundu.

Sözde dindarlık, ahlâkta çelişki

Gençlerin söyleme değil icraata baktığını belirten Çakır şunları kaydetti: “Kur’ân-ı Kerîm’de adalet denildiğini biliyor, sonra bu dönemde yaşanan adaletsizlikleri görüyor. Ahlâktan söz edildiğini duyuyor, fakat karşısında bunun tersine işleyen bir düzen buluyor. Haksızlığı, hukuksuzluğu, liyakatsizliği, haksız kazancı görüyor. Dinin inananlara emrettikleriyle, dindar olduğunu söyleyenlerin hayat pratikleri arasındaki mesafeye bakıyor. İbadetle ahlâk, söylemle davranış, hutbeyle hayat arasındaki çelişkiyi fark ediyor. Ve bu çelişki, gençlerin zihninde sadece siyasetçiye değil, siyasetin sürekli yanında tuttuğu dinî dile de zarar veriyor.”