Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan PKK açıklaması: Tasfiye temel beklentimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararına ilişkin, NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz, şunları söyledi: “Kurucusunun çağrısına uyarak kendisini feshetme kararı almış olan terör örgütünün silâhlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı doğru yönde atılmış önemli adımlardır. Yakından izlediğimiz bu süreçte somut adımların devam etmesi ve olabilecek en kısa zamanda tüm unsurları ile terör örgütünün tasfiyesi temel beklentimizdir. Silâhın ve terörün gölgesinin kalktığı bir ortamda demokratik siyaset güç kazanacak, ekonomik kalkınma ve sosyal refah ön plana çıkacaktır.” AA

