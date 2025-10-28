Netanyahu’nun iddiası: Barış gücünü biz belirleyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne uluslararası güçlerin konuşlandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu güçlerin hangi ülkelerden oluşacağına kendilerinin karar vereceğini, ABD yönetiminin de bunu kabul edeceğini savundu.

Netanyahu, “İsrail’in (Gazze’ye konuşlandırılacak) uluslararası güçler konusunda hangi ülkelerin bizim için kabul edilemez olduğuna karar vereceğini ve bu şekilde hareket edeceğimizi ve etmeye devam edeceğimizi açıkça belirttik” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Gazze’deki ateşkesi “dayattığı” haberleri ve işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak tasarısına doğrudan karşı çıkması üzerine Washington’un İsrail’i yönettiğine ilişkin ortaya çıkan söylemleri “gülünç” bulduğunu belirten Netanyahu, “İsrail bağımsız bir devlettir. Kendimizi kendi başımıza savunacağız ve kendi kaderimizi kendimiz belirlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.