Hamas'tan Şehitler için başsağlığı mesajı

Hamas, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı taziye mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da olduğu 11 askerin şehit olmasından büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Ebu Zuhri, "Şehit yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyetine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı. Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı. AA

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