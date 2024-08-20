Harvard'ın duvarına Nisa Suresi’nden Ayet: Sakın adaletten ayrılmayın

ABD’de dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi duvarına Kur’an’ı Kerim’den adaleti anlatan Nisa Suresi’nin 135. Ayeti asıldı.

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında her zaman ismi geçen ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Harvard Üniversitesi duvarına Kur’an Ayeti astı. ABD’nin en eski eğitim kurumu olma özelliğini de taşıyan Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi açtığı sergi ile adından söz ettiriyor. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanesi ilginç bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Adalet Sözcükleri” (Words of justice) sergisinde adalet fikrinin önüne geçilemez olduğu kelimelerle gözler önüne seriliyor. Öğrenciler, fakülteler ve Harvard çalışanlarının derlediği bu sergide, Magna Carta’dan Kur’an-ı Kerim’e Aziz Thomas’tan Mandela’ya dünya tarihine damga vurmuş “adaleti” tanımlayan kelimelerle süsleniyor.

‘Bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin’

Haberler.com’un haberine göre, Harvard Hukuk Fakültesi kütüphane duvarlarına asılan sözler arasında Kur’an-ı Kerim’den Nisa Suresi’nin 135. ayetine yer verilmiş. Nisa Suresi’nin 135. ayetinin meali şöyle: “Ey iman edenler! Haktan yana olup var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin. Allah için şahitlik eden insanlar olun. Bu hükmünüz ve şahitliğiniz isterse bizzat kendiniz, anneniz, babanız ve yakın akrabalarınız aleyhinde olsun. İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun; çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Onun için, sakın nefsinizin arzusuna uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”

Haber Merkezi