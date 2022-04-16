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16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hem Kur’an öğreniyorlar, hem Risale okuyorlar

16 Nisan 2022, Cumartesi 15:54
Bugünlerde Almanya’da Paskalya Bayramı kutlanıyor, bu sebeple okullar tatilde.

Wetzlar Nur Cemaati bu fırsatı değerlendirerek, gençler için okuma ve iftar programları düzenleyerek paskalya tatilini dolu dolu geçirmekte.

Burada her milletten ve etnik kökenden gençlerle tanıştık. Rusya’dan, Suriye’den, Afganistan’dan ve Türkiye’den; Rus, Arap, Afgan, Türk, Kürt, Zaza gençlere Ömer Ekici Hocamız Almanca Risaleden dersler yapıyor. İnşaallah bu gençler gelecekte bahtiyar Almanya’nın inşasına vesile olacaklar.

Almanya - Said Yetim 

Etiketler: Kur'an, Risale
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