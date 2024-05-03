İsrail 1,74 milyon insanı daha yoksulluğa itti

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı Gazze saldırıları 7. ayına yaklaşırken, Filistin’de yoksulluk oranı nüfusun yüzde 58,4’üne yükseldi ve 1,74 milyon kişi daha yoksullaştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) ile Kasım 2023’te yayınladığı “Gazze Savaşı: Filistin devleti üzerinde beklenen sosyoekonomik etkiler” başlıklı raporunu güncelledi.

UNDP Başkanı Achim Steiner: “İlk değerlendirmemizle karşılaştırıldığında, bu yeni rakamlar Gazze’de yaşanan acıların savaş sona erdiğinde de bitmeyeceği konusunda uyarıyor. Bu kadar kısa bir süre içinde eşi benzeri görülmemiş düzeyde insan kaybı, sermaye tahribatı ve yoksulluktaki hızlı artış, nesillerin geleceğini tehlikeye atan ciddi bir kalkınma krizine yol açacaktır.” İfadelerini kullandı. Washıngton - aa

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Hapishanelerdeki Filistinli sayısı 9 bin’e ulaştı

İsrail hapishanelerinde bugün itibariyle tutulan Filistinli sayısının 9 bin 88’e ulaştığı bildirildi. İsrailli insan hakları sivil toplum örgütü “Hamoked”, İsrail Hapishaneler İdaresi verilerine göre yaptığı açıklamada, bugün itibariyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısının 9 bin 88’e ulaştığını duyurdu. Söz konusu rakamların 7 Ekim’in akabinde Gazze Şeridi’ne yönelik başlatılan kara saldırısı sonrasında orada alıkonulan Filistinlileri kapsamadığı hatırlatıldı. Kudüs - aa