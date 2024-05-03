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Asıl kararı Meclis vermeli

03 Mayıs 2024, Cuma 14:57
DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, siyasal iklimi kalıcı olarak değiştirmenin yolunun kararları Meclis’in vermesiyle olacağını söyledi.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, siyasal iklimi kalıcı olarak değiştirmenin yolunun, parlamentoculuktan geçtiğini söyledi.

Uzun, “Hem de bu parlamentoculuk illa parlamenter sistemden yana olmayı da gerektirmez. Başkanlık sisteminden yana olanlar da pekâlâ parlamentocu olabilir, hatta olmalıdır çünkü parlamento bir fikirdir, parlamento bir organizasyon değildir yani başkanı olan, başkan vekilleri olan, grupları olan, komisyonları olan, üyeleri olan bir organizasyon değildir. Parlamento bir fikirdir. Neyin fikri? Bir ülkede bir arada yaşama iradesini ortaya koyan insanların yani vatandaşların, halkın o bir arada yaşama kurallarını kimin belirleyeceği fikridir” dedi.

Siyasal iklim bu şekilde değişir

Meclis Genel Kurulunda konuşan Uzun, “Kimden, nereden, ne kadar vergi alınacağına, nereye, ne kadar, nasıl para harcanacağına kimin karar vereceği fikridir; asıl karar verenin kim olduğu fikridir. Asıl karar verenin burası olduğunu benimsersek, Parlamento olduğunu benimsersek, buna iman edersek, bunda ittifak edersek bakın o zaman siyasal iklim nasıl değişiyor; işte, o zaman bütün kronik meselelerimizi de hani bu makûs talihmiş gibi üstümüze çökmüş sorunlarımızı da terör meselemizi de toplumsal barış ihtiyacımızı da burada müzakere ederiz” şeklinde konuştu.

Buna çok ihtiyacımız var

Şu anda parlamento da müzakere yapılamadığının altını çizen Uzun, “Şimdi sadece konuşuyoruz. Siyasal iklimi değiştirmenin yolu bu parlamentoculuktan geçer; buradan başlayabiliriz, parlamentoculuk ilk adım olabilir ve parlamentoculuk hiçbirimizin siyasal pozisyonuna yani sağcılığımıza, solculuğumuza, milliyetçiliğimize, muhafazakârlığımıza, liberalliğimize halel getirmez; Türklüğümüze, Kürtlüğümüze zarar vermez. Hepimiz parlamentoculukta buluşabiliriz, buradan başlayabiliriz; buna ihtiyacımız var, buna çok ihtiyacımız var, inanın buna çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

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  • Demokrat

    3.5.2024 16:24:51

    Parlamenter sistem milletin seçtiği vekillerinin millet için faydası olan düşünce ve fikirlerin fiiliyata gecirilmesinde ortak anlayış ve görüşte olmalarını,doğru ve yanlış olanı tartışarak ülkenin birlik ve beraberliğimizi temin ettikleri yerdir. Kral,padişah,şah vs.gibi tek adamlığın, diktatörlüğün bu asırda yeri yoktur. Zaten ülkemizin kısa geçmişine bakınca sözde cumhuriyet ve demokrasi var denilerek yapılan icraatlar maalesef milli birlik ve beraberliğimizi hizmet yerine tahribat yapmıştır. Günümüz tatbikatın da ise tek adamlığın ülkeye ve millete verdiği zararı milyonların zor telafi ettiğine şahidiz. TBMM ve Parlamenter sistemden köpük geçek gün,yıllar bunun delilidir.

Risale-i Nur Külliyatı

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