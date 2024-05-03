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3 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

En çok fiyat artışı çocuk giyiminde oldu

03 Mayıs 2024, Cuma
İstanbul Ticaret Odası (İTO), nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarını açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 155’inin perakende fiyatı artarken, 26 ürünün fiyatı düştü, 61 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında giyim harcamaları çocuk giyimi alt grubunda yer alan çocuk bluzu yüzde 48,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; aynı gruptan yüzde 44,76 ile kadın iç çamaşırı, yüzde 44,32 ile kadın bluzu, yüzde 36 ile erkek iç çamaşırı, yüzde 34,39 ile kadın elbisesi, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 33,33 ile mektup gönderim ücreti, giyim harcamaları grubundan yüzde 27,50 ile etek, yüzde 26,63 ile çocuk çorabı, gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 25,21 ile limon, erkek giyimi alt grubundan yüzde 21,74 ile erkek pantolonu ve gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 21,58 ile soğan oldu.

Haber Merkezi

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