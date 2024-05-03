OECD’den Türkiye için ürküten enflasyon tahmini

OECD’nin son raporuna göre, Türkiye ekonomisinin büyüme oranları yükseltilirken, enflasyon oranlarının önümüzdeki iki yıl içinde yüksek seyredeceği öngörüldü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisi için 2024 ve 2025 yıllarına ait büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Yapılan son değerlendirmelerle Türkiye’nin büyüme oranları artırılırken, enflasyon oranlarının önümüzdeki yıllarda da yüksek kalacağı belirtildi. OECD, Türkiye’nin 2024 yılı için büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 3,4’e çıkardı. 2025 yılı büyüme oranı ise yüzde 3,2 olarak öngörüldü. Raporda, sıkılaşan finansal koşullar ve enflasyonun hanehalkı tüketim üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, özellikle yatırım faaliyetlerinin ve ihracatın güçlü kalacağı vurgulandı. Karar’ın haberine göre Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentisine göre 2024 sonunda yıllık enflasyon yüzde 36 olacağını tahmin etmişti. OECD’nin yüzde 55,5 tahminin ise bunun oldukça üzerinde yer alması dikkat çekti. Haber Merkezi

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