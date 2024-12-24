Her savaşın kuralları vardır, ama Gazze’de tüm kurallar ihlâl edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde tüm savaş kurallarının ihlal edildiğini belirtti.

Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in 14 aydan beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki ihlallerine dikkati çekti. UNRWA Komiseri Lazzarini, “Her savaşın kuralları vardır, ama Gazze’de tüm kurallar ihlal edildi. Okul ve hastanelere saldırılar yaygın hale geldi, dünyanın buna alışmaması gerekir” ifadelerini kullandı. Lazzarini, Gazze’de ateşkesin “çok geciktiğini” kaydederek, Gazze’deki siviller için saldırılara “ara verilmesi” gerektiğini vurguladı. *** Soykırımda uluslararası sistem de suç ortağı Filistin yönetimi, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımında uluslararası sistemin etkisiz kaldığını ve yetersiz kalmasının “suç ortaklığı noktasına ulaştığını” belirtti. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) sorumlu olduğu ifade edildi. Açıklamada, BMGK, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım ve tehcir savaşını durdurmakta başarısız olmakla suçlandı. Gazze’de yaşananların, “uluslararası toplumun yanı sıra dünya kamuoyu ve uluslararası yargıya karşı saygısızlık” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Uluslararası alanda bu kararlara saygı gösterilmesi ve uygulanması konusundaki yetersizlik ve utandıran başarısızlık, şüpheli suç ortaklığı noktasına ulaştı” denildi. AA

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