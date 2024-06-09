Himalayalar’dan 11 ton çöp toplandı

Nepal ordusu, bu yıl Himalayalar’daki Everest, Nuptse ve Lhotse Dağları zirvelerinden 11 ton çöp toplandığını, 4 ceset ve 1 iskelet çıkarıldığını bildirdi.

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre, dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in de aralarında bulunduğu Himalayalar’daki bazı dağların yıllık temizliği yapıldı. Nepal ordusundan yapılan açıklamada, 55 gün süren temizlik sonucu Everest, Nuptse ve Lhotse dağlarının zirvelerinden 11 ton çöp toplandığı, 4 ceset ve bir de iskelet çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, 5 yılda toplam 119 ton çöp, 14 ceset ve birkaç iskelet çıkarıldığı ifade edildi. Haber Merkezi

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