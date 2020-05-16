Hindistan'da koronavirüs vakaları Çin'i solladı

Hindistan'da da koronavirüs (corona virüs) vakaları Çin'i geçti. Toplam ölü sayısı 2 bin 752, vaka sayısı ise 85 bin 940'a ulaşan Hindistan, Kovid-19'un ilk ortaya çıktığı Çin'i vaka sayısı açısından geride bıraktı.
Hindistan, koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 85 bin 940’a ulaşarak, salgının ilk çıktığı ülke olan Çin’i geride bıraktı.
NDTV Kanalı’nın Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, son 24 saatte ülkede 103 can kaybı yaşandı, 3 bin 970 yeni vaka tespit edildi.
Toplam ölü sayısı 2 bin 752, vaka sayısı ise 85 bin 940’a ulaşan Hindistan, Kovid-19’un ilk ortaya çıktığı Çin’i vaka sayısı bakımından geride bıraktı.