Fatih Erbakan'dan manevi seferberlik çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sanal kumar, uyuşturucu, aile yapısı ve gençlere yönelik risklere dair açıklamada bulunarak "seferberlik" çağrısı yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sanal kumar, uyuşturucu, aile yapısı ve gençlere yönelik risklere ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, Manisa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylara değinerek, "Çağrımız siyasi değil; aziz milletimize topyekûn bir seferberlik çağrısıdır" dedi. Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz Vatanımızın her bir köşesinden feryatlar yükseliyor. Gençliğimiz, nesillerimiz elimizden kayıp gidiyor. Her 4 vatandaşımızdan biri sanal kumar batağında, uyuşturucu yaşı 13'e inmiş durumda. Ekranlardan yozlaşma akıyor, aile kurumumuz SOS veriyor. Geçtiğimiz aylarda Maraş’ta bugün Manisa’da yaşananlar yaklaşan büyük tehlikenin habercisi. Çare, Manevi Vatanı ayağa kaldırmaktan geçiyor. Çağrımız siyasi değil; Aziz Milletimize topyekun bir seferberlik çağrısıdır. Gelin, Manevi Vatanımızı hep birlikte ayağa kaldıralım." ifadesini kullandı. (ANKA)

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