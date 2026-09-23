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23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Okullar güvenli miydi?

23 Eylül 2026, Çarşamba 00:33
Okulların güvenliği için protokoller imzalanıyor ancak Manisa Turgutlu’da yaşanan okul saldırısı, “Alınan tedbirler nerede, çocuklarımızın can güvenliğinin hesabını kim verecek?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

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Manisa’da Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin önünde dün saat 08.00 sıralarında 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi H.O. av tüfeği ile rast gele ateş açtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. Olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. 

Yaralılar var

Düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı.Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 3 öğrenci, ileri tetkik ve tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi..

Veliler okula akın etti

Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli de okula gelerek çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Velilerin okula girmeye çalışması üzerine okul çevresinde güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında arbede yaşandı. Kolluk kuvvetleri, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekerken okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. 

Saldırgan yakalandı

Saldırıyı gerçekleştiren çocukla birlikte anne, baba ve silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedesi gözaltına alındı. 

GÜVENLİ OKUL,ŞİDDETİ ÖNCEDEN FARK ETMELİ

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Tansel, okullardaki şiddetin öğrencilerde psikolojik travmaya yol açabileceğini belirterek erken risk işaretlerinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tansel, okul güvenliğinin yalnızca fizikî tedbirlerden ibaret olmadığını vurgulayarak, “Güvenli okul; çocuğun görüldüğü, duyulduğu, desteklendiği ve kendisini ait hissettiği okuldur” dedi.  Tansel; öğrencilerin öfke yönetimi, çatışma çözme, akran zorbalığı, duygusal dayanıklılık alanlarında desteklenmes nin şart olduğunu aktardı.

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Hani tedbirler alınmıştı?

Okul saldırıları bir süredir Türkiye’nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da gerçekleşen saldırılar sonrası okulların güvenliğine yönelik bir dizi önlem alınmıştı.

2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda son olarak İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında bir protokol imzalanmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, birinci ve ikinci derece riskli okullarda polis görevlendirileceğini söylemişti. Okulların güvenliği için “bahçe görevlisi” adıyla görevliler de istihdam edilmesi kararlaştırılmıştı.

Haber Merkezi

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