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2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hindistan’da, Müslümana şiddet tırmanıyor

02 Mart 2020, Pazartesi 22:30
The Guardian’ın haberine göre, Hindistan’da Müslümanları hedef alan yeni vatandaşlık yasasına karşı başlayan protesto eylemlerinin ardından bu kez radikal Hinduların Müslümanlara karşı şiddet uygulamaları artmaya başladı.

Haberde bir grup radikal Hindunun Yeni Delhi’de camiden evine dönmekte olan 37 yaşındaki Müslüman Muhammed Zübeyr’e saldırmasını yansıtan fotoğrafların yayımlanması geniş tepki uyandırdı. Haberde  Hinduların bu Müslümanı ağaç ve demir sopalarla darp ettikleri belirtildi. Yeni Delhi’de son dört günde çıkan çatışmalarda Müslümanların bazı camileri kundaklandı, Müslümanlar evlerinde diri diri yakıldı veya yoldan geçen Müslümanlar darp edildi.

Etiketler: Hindistan, Müslüman, şiddet
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