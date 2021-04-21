Hindistan'da salgın nedeniyle 2 bin 23 ölüm daha

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 23 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü, ölenlerin sayısı 182 bin 553’e yükseldi.

Son 24 saatte 295 bin 41 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 616 bin 130 oldu.

62 bin 97 vaka ile Maharaştra, 29 bin 574 ile Uttar Pradeş ve 28 bin 395 ile Delhi, en fazla günlük vaka artışının kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 13 milyon 276 bin 39’a ulaştığı ülkede, 2 milyon 157 bin 538 kişinin tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, 18 Nisan’dan bu yana yaptığı açıklamalarda hastanelerde oksijen tüpü eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek merkezi hükümete, eyalete oksijen tüpü tedarik etmesi çağrısında bulunuyor.