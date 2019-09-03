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3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

'Hindistan, Keşmir'i açık hava hapishanesine dönüştürdü'

03 Eylül 2019, Salı 11:48
Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in Başbakanı Raja Faruk Haydar Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından bölgenin "dünyanın en büyük açık hava hapishanesine" dönüştüğünü bildirdi.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in Başbakanı Raja Faruk Haydar Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını ortadan kaldırmasından önce de bölgedeki durumun kötü olduğunu belirterek, "Ancak şimdi kötüden en kötüye doğru gidiliyor. Cammu Keşmir, şu anda dünyanın en büyük açık hava hapishanesi." diye konuştu.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldıktan sonra başlattığı sokağa çıkma yasağı, telefon hatları ve internetin kesilmesi gibi önlemler dolayısıyla hayatın durma noktasını geldiğini aktaran Han, "29 gündür ilaç ve gıda ürünlerine erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Kısıtlamalar nedeniyle Cammu Keşmir adeta 'taş devrine' döndü." ifadelerini kullandı.

Han, son dönemde Cammu Keşmir'deki 4 ila 6 bin gencin yakalanıp Hint hapishanelerine gönderildiğine dikkati çekerek, bu kişilerin yakınlarının kendilerinden haber alamadığını kaydetti.

"Keşmir'de büyük bir insan hakları ihlali yaşanıyor." diyen Han, bunu insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi.

"Hint keskin nişancıları özellikle sivilleri hedef alıyor"

Han, sınırın Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından düzenli olarak bombalandığını belirterek, on binlerce insanın bu sınıra yakın yaşadığı ve tehlike altında olduğuna vurguladı.

"Hint keskin nişancıları özellikle sivilleri hedef alıyor." diyen Başbakan Han, Keşmir'in her iki yakasında da sivillerin acı çektiğini söyledi.

Han, uluslararası toplumun Keşmir'de yaşanan katliamın farkında olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Biz Hindistan'a karşı değiliz çünkü komşularınızı değiştiremezsiniz. Biz, (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi hükümetinin politikalarına karşıyız. Güney Asya'da yeni bir Hitler doğdu. (Modi) İkinci Dünya Savaşını başlatan ve 60 milyon insanın yaşamına mal olan Hitler'in izinden gidiyor."

"İnsanların sesini kısarsanız işler daha kötüye gider"

Keşmir'deki bölgesel sorunun zaman içinde küresel bir soruna dönüşebileceğini aktaran Han, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de uygulanan iletişim kısıtlamaları ve seyahat yasaklarından dolayı yeterli bilgiye ulaşamadıklarını bildirdi.

Han, Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını ortadan kaldırması ile bölgede yoğun bir göç ve demografik değişim yaşanabileceğinin altını çizerek, bunun Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu Cammu Keşmir'de tersine durum yaratabileceği endişesini dile getirdi.

Başbakan Han, ABD temaslarında kongre üyeleriyle konuyu görüştüğünü ve "son derece olumlu" tepki aldığını belirterek, konunun ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi İnsan Hakları Alt Komitesinin gündemine gelebileceğini kaydetti.

"İnsanların sesini kısarsanız işler daha kötüye gider." uyarısında bulunan Han, Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde barışçıl bir çözümden yana olduklarını vurguladı.

AA

Etiketler: Pakistan, Keşmir, Hindistan, BM
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